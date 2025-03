Els concursos de particulars i autònoms es disparen

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els concursos de persones físiques i autònoms van augmentar el 2024 un 120% en comparació a l’any anterior, assolint els 35.510 procediments, i els concursos d’empreses es van situar en els 5.589, un 23% més que l’any 2023, segons les dades de Registre d’Economistes Forenses (Refor), òrgan especialitzat del Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE) en matèria d’insolvències.

En total, el nombre de procediments concursals va registrar la xifra de 41.099 operacions d’insolvència, dels quals el 86% pertanyen a persones físiques i autònoms, la qual cosa implica una tendència generalitzada des del 2019 en el creixement d’aquest tipus de concursos, que han augmentat aquests cinc anys un 1.300%, és a dir, s’han multiplicat per 14. Tanmateix, en el mateix període els concursos d’empreses han crescut un 38%, la qual cosa denota una gran diferència entre els dos procediments.

Així mateix, els economistes destaquen l’augment a tancament del 2024 dels concursos sense massa, aquells en els quals les companyies no compten amb actius per fer front al concurs, que van assolir els 34.158 que suposen un 83% del total, davant dels 15.693 el 2023 que van significar el 76% del total de concursos aquell any. “El notable increment d’aquest tipus de concurs sense massa reflecteix que cada vegada més empreses acudeixen a solucionar la seua insolvència massa tard, quan el seu grau d’endeutament no admet alternatives de finançament, la qual cosa impedeix preservar el principi d’empresa en funcionament, amb les conseqüències en la destrucció d’ocupació que això podria comportar”, segons ha explicat en aquest sentit el president del Consell General d’Economistes, Valentín Pich.

Igualment, els plans de reestructuració, un mecanisme que no assoleix bones xifres en el conjunt d’Espanya, i que, segons els economistes, resulta fonamental per a la resolució primerenca de les insolvències, han disminuït un 2 per cent respecte a l’any 2023. Tanmateix, aquest mes de gener del 2025 s’han incrementat un 7 per cent, segons Informa.