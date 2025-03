Manifestació a favor de la reducció de jornada

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

CCOO i UGT van reunir ahir unes 10.000 persones, entre les quals diversos grups arribats des de la província de Lleida, en una protesta que va recórrer els principals carrers de Barcelona per exigir als partits catalans la rebaixa de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, va avisar que si l’acord al Congrés “no arriba per la via parlamentària es farà arribar a cada barri, empresa, centre de treball i conveni”. Per la seua part, el líder d’UGT, Camil Ros, va subratllar que els treballadors “que voten totes les opcions polítiques, estan d’acord que han de treballar menys”.

La manifestació va sortir des del monument a Colom i va acabar a la plaça de les Tres Xemeneies, punt simbòlic de la vaga de la Canadenca que va servir per fixar la jornada de vuit hores diàries l’any 1919.