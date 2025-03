Pere Sánchez, elegit a Tàrrega nou secretari general de Comissions Obreres a Lleida

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Pere Sánchez va ser proclamat ahir secretari general de Comissions Obreres a Lleida. La candidatura de Sánchez, que substitueix Cristina Rodríguez després de liderar el sindicat en els últims vuit anys –els dos mandats preceptius–, va ser l’única que es va presentar al desè congrés, celebrat al Teatre Ateneu de Tàrrega.

Sánchez va afirmar que afronta el nou repte amb “molta il·lusió”. “Som un equip convençut amb unes línies de treball molt clares i centrades a oferir a tota la població de les Terres de Lleida unes condicions de vida i laborals més dignes perquè les persones puguin desenvolupar aquí el seu projecte de vida”, va explicar. Pere Sánchez va afegir que “tot això posant sempre les persones al centre”.

Entre els eixos clau a què va fer referència destaca la reindustrialització de Lleida. “Som referents en les indústries càrnies i el sector agropecuari, però creiem que Lleida pot donar més, té molta més capacitat, de fet tenim la infraestructura, una posició estratègica i capital humà amb potencial per fer el salt qualitatiu”, va assegurar l’acabat de proclamar nou secretari general de CCOO a Lleida. Sánchez va apuntar que “la democràcia està en perill i l’escenari actual és complicat”, per la qual cosa va considerar imprescindible mantenir “la lluita sindical”. En el parlament final també va fer referència a la necessitat defensar el que és públic, millorar els convenis laborals, expandir territorialment el sindicat potenciant les seus de Vielha i de Tàrrega (un exemple de descentralització va ser traslladar ahir a la capital de l’Urgell el congrés), avançar en el feminisme i la igualtat efectiva treballant contra el racisme i vetllar per oferir el màxim assessorament els afiliats.

En el desè congrés van participar 128 delegats i delegades en representació de les 6.940 persones afiliades de Lleida. Per a la candidatura de Pere Sánchez com a secretari general van votar 113 delegats, dels quals 95 li van mostrar el suport mentre que 18 van dipositar el vot en blanc.

Durant el congrés es va presentar l’informe de gestió dels últims quatre anys i el pla d’acció per al futur, i es va escollir el nou equip que dirigirà el sindicat a Lleida en el pròxim mandat amb Pere Sánchez com a líder.

Entre les persones escollides hi ha Raquel Collado, Rosa Montané, Eli Pérez, Imma Romeo, Carlos Asensio, Cristina Pena i José Manuel Romero.

Reconeixement al paper del sindicat de les administracions

La inauguració del congrés de CCOO a Lleida, que va començar a les 9.00 hores i va acabar gairebé a les 15.00 hores, va comptar amb la participació de la regidora de Promoció Econòmica de Tàrrega, Núria Robert; el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, i la delegada del Govern català a Lleida, Núria Gil. Tots van posar en relleu la defensa dels drets laborals del sindicat així com el seu destacat paper en la creació de Rodalies Lleida i del G10. Robert va destacar “la importància de tenir sindicats forts que lluitin per a un futur més just i equitatiu”. Talarn va afirmar que “sou una eina bàsica per a la societat i la consolidació de la democràcia”. Crespín va posar de relleu “la porta oberta sempre per al diàleg” i Gil va destacar “el compromís de CCOO amb el desenvolupament econòmic de les Terres de Lleida i la defensa activa de l’accés a l’habitatge”.