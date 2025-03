L’import mitjà de l’atur a Lleida, per sobre de la mitjana estatal

Imatge d’arxiu de parats fent cua en una oficina per registrar-se com a aturats.EFE

La prestació contributiva per atur a Lleida ha superat la barrera dels 1.000 euros bruts mensuals durant diversos mesos consecutius, situant-se el gener en 1.035,3 euros de mitjana. Aquesta xifra, que beneficia un total de 8.955 persones (un 1% més que el desembre de 2024), reflecteix una tendència a l’alça en els imports dels ajuts per atur, superant fins i tot la mitjana estatal que es va establir en 1.019,8 euros en el mateix període.

En el conjunt d’Espanya, el nombre de beneficiaris d’aquesta prestació va ascendir 958.000 persones durant el mes de gener, la qual cosa representa un increment del 5,1% respecte al mateix mes de l’any anterior. La despesa total destinada a cobrir aquests subsidis va superar els 1.552,1 milions d’euros després d’experimentar un creixement del 8,5% en comparació amb gener de 2024. A la província de Lleida, la inversió per a aquestes prestacions va assolir els 14,57 milions d’euros. Aquestes dades posen de manifest que els salaris dels professionals que es queden en situació d’atur són actualment més elevats que en exercicis anteriors, conseqüència directa de les revisions salarials pactades després de la crisi inflacionària de 2022 i els successius increments del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Segons els registres del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), al gener es van registrar aproximadament 500.000 altes com a perceptors de la prestació contributiva. Una dada significativa és que el 66% d’aquestes altes corresponien a represes, és a dir, persones que tornaven a rebre l’ajuda després d’haver deixat de percebre-la durant alguns mesos. El 51% dels beneficiaris havien accedit al sistema durant l’últim mes degut principalment a l’acabament de contractes temporals, seguit pels acomiadaments individuals com a segona causa més freqüent.

Evolució de les prestacions d’atur a Espanya

L’increment sostingut en la quantia de les prestacions d’atur no és un fenomen aïllat, sinó que respon a una evolució del mercat laboral espanyol que ve gestant-se des de fa diversos anys. La crisi inflacionària de 2022 va marcar un punt d’inflexió, ja que va obligar empreses i administracions a revisar els salaris per evitar una pèrdua excessiva de poder adquisitiu entre els treballadors. Com a conseqüència, els imports de les bases reguladores sobre les quals es calculen les prestacions d’atur també s’han vist incrementats.

El Salario Mínimo Interprofesional ha experimentat pujades significatives en els últims anys, passant de 950 euros en 14 pagues el 2021 a 1.134 euros el 2024, la qual cosa suposa un increment acumulat del 19,4% en tot just tres anys. Aquestes pujades han arrossegat també a l’alça els salaris mitjans i, per tant, les prestacions d’atur que perceben els treballadors quan perden la seua feina.

Un aspecte rellevant és la diferència territorial que s’observa en les quanties. Lleida, amb 1.035,3 euros de mitjana, supera la mitjana nacional d’1.019,8 euros, la qual cosa suggereix que els salaris en aquesta província catalana són comparativament més elevats que la mitjana espanyola, o bé que el perfil dels treballadors que han accedit a la prestació d’atur correspon a categories professionals més ben remunerades.

Causes principals per accedir a la prestació d’atur

Les dades del SEPE revelen que la temporalitat continua sent un dels principals problemes estructurals del mercat laboral espanyol. El fet que més de la meitat dels nous perceptors de la prestació contributiva (51%) accedeixin a ella per l’acabament de contractes temporals evidencia que, malgrat les reformes laborals, l’estabilitat en l’ocupació continua sent un desafiament pendent.

El segon motiu més freqüent per accedir a la prestació d’atur són els acomiadaments individuals, encara que el SEPE no proporciona dades exactes sobre el percentatge que aquests representen. El que sí que resulta significatiu és que el 66% de les altes registrades al gener corresponguessin a represes, és a dir, a treballadors que ja havien percebut la prestació anteriorment i que, després d’un període d’ocupació, tornen a la situació d’atur. Aquesta dada suggereix un cert grau de precarietat o inestabilitat laboral per a un ampli segment de la població activa.

Com es calcula la prestació contributiva per atur?

La prestació contributiva per atur, comunament coneguda com "l’atur", es calcula en funció de la base reguladora del treballador, que al seu torn depèn de les cotitzacions realitzades durant els últims 180 dies (aproximadament sis mesos) treballats. Durant els primers sis mesos de prestació, el beneficiari percep el 70% de la seua base reguladora, percentatge que es redueix al 50% a partir del setè mes.

És important assenyalar que existeixen uns límits màxims i mínims per a la prestació, que varien segons les càrregues familiars del sol·licitant. Per a 2024, el límit màxim oscil·la entre el 175% i el 225% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), depenent del nombre de fills a càrrec. L’IPREM se situa actualment en 600 euros mensuals, la qual cosa suposa que la prestació màxima pot oscil·lar entre 1.050 i 1.350 euros aproximadament.