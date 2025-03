Caragols a la gormanda ja cuinats, la nova proposta gastronòmica d'una empresa lleidatana

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Una nova aposta gastronòmica arriba al mercat lleidatà de la mà de Caragols Almacelles, empresa reconeguda per la venda de caragols vius que ara amplia el seu catàleg. La firma ha llançat els caragols a la gormanda ja cuinats, un producte tradicional que permetrà als consumidors gaudir d'aquest plat emblemàtic de les terres de Lleida sense necessitat de passar hores a la cuina.

Els nous caragols preparats mantenen l'essència de la recepta tradicional de la gormanda, amb una elaboració que respecta els temps de cocció lenta per potenciar-ne les qualitats organolèptiques. Segons explica l'empresa, tots els exemplars provenen de les granges situades a Almacelles, apostant així per un producte de proximitat i qualitat que conserva el sabor autèntic d'aquest àpat tan arrelat a la cultura gastronòmica lleidatana.

El format escollit per a la comercialització és un envàs de 350 grams, una mida pensada tant per al consum domèstic com per als professionals de la restauració que vulguin oferir el producte als seus establiments sense renunciar a l'autenticitat. Aquest llançament suposa una solució pràctica per als amants d'aquesta delícia que no disposen de temps per cuinar-la seguint el mètode tradicional.

Els consumidors ja poden trobar aquests caragols a la gormanda preparats en diverses botigues de proximitat de Lleida capital i altres poblacions del Segrià, com ara Alcarràs, Almacelles, Artesa de Lleida, Sucs i Gimenells.