Quan és l'Aplec del Caragol de Lleida el 2025?

L'Aplec del Caragol de Lleida és una festa gastronòmica de gran renom que se celebra anualment a la ciutat de Lleida a finals de maig; enguany, del 23 al 25 de maig.

Organitzada al voltant de la cuina del caragol, aquesta celebració atrau milers de visitants d'arreu de l'Estat i d'Europa, que venen a gaudir de la gastronomia, la cultura i l'hospitalitat lleidatana.

Durant els tres dies que dura la festa, es consumeixen aproximadament 12 tones de caragols, que arriben a Lleida des de diverses parts de la península, el nord d'Àfrica i Sudamèrica per satisfer la demanda dels collistes i visitants. Dins del recinte de la festa, hi ha una zona de degustació oberta al públic on es poden provar diversos tipus de caragols a preus populars.

El caragol és un símbol ancestral de la cuina tradicional de Lleida, i els lleidatans l'han convertit en protagonista absolut de la taula. Lluny d'estar en desús o reservat als turistes, el caragol és un plat habitual a les cartes dels restaurants de la ciutat i està guanyant protagonisme en la cuina d'autor i les noves tendències gastronòmiques.

Formes de cuinar els caragols

Els caragols es cuinen de múltiples maneres, com ara a la gormanda o en cassola, però la forma més popular és a la "llauna", una planxa metàl·lica plana amb nanses. Els caragols dejunats es col·loquen sobre la llauna d'un en un i de cap per amunt, i la llauna es posa sobre les brases. Un cop cuinats, els caragols s'extreuen de la closca amb un punxó de fusta i se suquen en allioli o vinagreta, les salses més populars.

Un extens programa d'activitats

A més de la gastronomia, l'Aplec ofereix un ampli programa d'activitats gratuïtes i obertes al públic, que inclouen espectacles, música de xarangues, revetlles, exhibicions de dansa i castellers, i divertits concursos. Aquests esdeveniments tenen lloc en diversos escenaris de forma simultània durant tot el cap de setmana, convertint l'Aplec en una festa trepidant i molt animada.

L'Aplec del Caragol: Una festa oberta a tothom

Actualment, l'Aplec del Caragol és una gran festa coneguda arreu de l'Estat i d'Europa, agermanada amb altres celebracions i oberta a tot aquell que vulgui passar-ho bé, conèixer la gastronomia i la ciutat de Lleida, i gaudir de l'hospitalitat dels lleidatans. Aquesta festa és un homenatge a la cuina tradicional i un reflex de la passió dels lleidatans pel caragol, un ingredient que ha esdevingut un autèntic símbol de la ciutat.