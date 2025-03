Mercadona tanca un any “espectacular” amb 1.384 milions de beneficis, un 37% més

Mercadona va tancar el 2024 amb un increment de vendes d’un 9%, fins a assolir els 38.800 milions d’euros. Un any que el seu president, Juan Roig, va qualificar ahir d’“espectacular”, amb un volum de beneficis de 1.384 milions, un 37% més. Va destacar que l’activitat de la companyia es desenvolupa en dos països, Espanya i Portugal, amb una economia que “va bé” i a més va remarcar la importància del turisme, “el sector més important del país que hem de cuidar”. Va qualificar el de Mercadona com a “gran model” i va afegir que prenem decisions “valentes”. En el capítol de beneficis va destacar que tots els sectors de negoci han aportat al balanç general, des de l’online, que va aportar 840 milions de facturació, fins al “llest per menjar” i Portugal, amb un resultat positiu de 7 milions.

La companyia amb seu a València compta amb una plantilla de 110.000 treballadors, després de la creació de sis mil llocs de treball l’any passat. Té tretze establiments a Lleida i més de 700 treballadors. Roig va explicar que la firma va distribuir l’any passat 700 milions de beneficis entre els treballadors que “han complert” els objectius, que aquest any han percebut el 95% del total. A tall d’exemple va indicar que el personal base, com pot ser un caixer, amb quatre anys de la companyia ha percebut 6.000 euros bruts. De cara al 2025, la plantilla té un increment salarial del 8,5%, la qual cosa es tradueix que aquest mateix treballador cobra al mes 2.100 euros nets.

En el capítol d’impostos, Juan Roig va explicar que l’empresa ha pagat un tipus efectiu sobre beneficis del 25% i que juntament amb altres tributs van representar l’any passat 716 milions. S’hi afegeixen uns altres 996 d’abonats en concepte de Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Mercadona també va recaptar per a l’Estat, va dir, 556 milions per IRPF, 574 per IVA i 203 per la Seguretat Social a càrrec del treballador.

Tenint en compte també els seus proveïdors, la que va qualificar com a “cadena de muntatge de Mercadona” representa 743.700 treballadors, el 3,71% del total de l’Estat, 33.350 milions (2,1% del PIB), i recapten per a les Administracions Públiques fins a 12,600 milions (2,15%).

Per a aquest 2025, les previsions de Mercadona són augmentar un 3,5% les vendes, invertir mil milions, crear mil llocs de treball, consolidar els beneficis de 2024 i “continuar abaixant el carro de la compra” als clients.

Critica les administracions per la dana per falta d’agilitat

Juan Roig va afirmar ahir que després de la dana, que va qualificar de “descomunal”, “un milió d’espanyols ens hem sentit desemparats”. “No hem vist ni agilitat en la resposta ni en la coordinació” i “ha fallat la gestió de totes les administracions públiques”. “Els quatre primers dies van ser nefastos” i “els únics que van aparèixer per allà” van ser els voluntaris i l’empresariat. Va voler posar de manifest la resposta ciutadana i en especial dels joves, que es van bolcar per ajudar. Va explicar que 4.600 empreses afectades per les riuades s’han beneficiat dels ajuts del pla Alcem-se que va impulsar la companyia després del 29 d’octubre. Va criticar l’enfrontament entre administracions i va advertir que “si demà vingués una dana tindríem una altra vegada els mateixos efectes devastadors”. Va admetre preocupació per la crisi reputacional d’Espanya i, dins de l’Estat, també per la patida pel País Valencià.