La imposició d’aranzels per part de l’administració de Donald Trump i les contramesures que prepara la Unió Europea com a resposta han generat un clima d’incertesa als mercats, també en els dels cereals. Aquesta situació suposa un "hàndicap" entre els productors de cereals de Ponent i també rebaixa el seu ànim malgrat l’optimisme en les bones perspectives de collita previstes per a aquest any i que arriben després de tres anys nefastos per al sector marcats per la sequera. Quant als farratges, el sector confia en una recuperació gradual després d’uns anys, també, dolents. Els possibles efectes d’una guerra comercial han marcat bona part de la Jornada de cereals i farratges que organitza JARC, una trobada tècnica i divulgativa dirigida a productors.