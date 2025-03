El govern espanyol descarta implantar nous peatges a les carreteres estatals

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha confirmat que no implementarà nous peatges a les carreteres ni modificarà l'actual sistema de pagament a les vies ràpides. Aquesta decisió s'ha fet pública just abans que el Consell de Ministres aprovi aquest dimarts el decret que transposa la directiva europea sobre els criteris per calcular gravàmens i bonificacions per a l'ús de les infraestructures viàries. L'executiu ha volgut deixar clar que la normativa no comportarà cap canvi en la política actual de peatges.

Des del 2018, el sistema de bonificacions i descomptes ha generat un estalvi aproximat de 1.400 milions d'euros anuals als ciutadans. Durant aquest període, s'han alliberat de pagament 1.029 quilòmetres d'autopistes de peatge, el que representa un 40% de la xarxa estatal, que ha passat a ser gratuïta. Aquesta mesura ha beneficiat directament als usuaris que circulen per aquestes vies.

Canvis en el mètode de càlcul

La directiva europea que es transposa introdueix modificacions significatives en la metodologia per calcular els peatges, incorporant la possibilitat d'incloure els costos derivats de la congestió i les emissions de CO2. Tot i això, aquestes novetats no afectaran les concessions d'autopistes de peatge ja existents, que continuaran funcionant segons els contractes vigents sense aplicar-los els nous criteris ambientals.

En canvi, les futures concessions que es puguin licitar sí que hauran d'incorporar aquests paràmetres mediambientals en els seus plecs de condicions, adaptant-se així a la normativa europea que busca un model de transport més sostenible i respectuós amb el medi ambient.