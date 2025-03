L'IPC a Lleida puja dos dècimes al febrer i la inflació anual se situa en el 3,4%

Publicat per redacció / Agències Creat: Actualitzat:

L'Índex de Preus de Consum (IPC) anual ha augmentat dos dècimes al febrer a la província de Lleida i s'ha situat en el 3,4%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La inflació ha pujat per segon mes consecutiu i ho ha fet empesa pel grup format per la llum, el gas i els carburants que s'ha encarit un 8,8%. I més en concret, per l'augment de l'electricitat, el gas i altres combustibles que són un 17,3% més cars respecte de fa un any. Omplir el cistell de la compra és un 2,9% més car, tres dècimes més respecte de l'indicador interanual del mes anterior.

Pel que fa a l'evolució mensual dels preus, les begudes no alcohòliques s'han encarit un 3% respecte del gener, i els serveis recreatius, esportius i culturals, un 2,7%. També destaca l'increment en paquets turístics de l'1,4%. Per contra, la roba i els mobles i accessoris s'han abaratit un -0,6% en comparació al mes anterior.

El conjunt de Catalunya

En el conjunt de Catalunya l’IPC va repuntar al febrer i es va situar en el 3,1%, en comparació amb el mateix mes de fa un any. La xifra suposa una dècima més que la taxa anual del gener i encadena cinc mesos de pujada, segons l'INE. Així mateix, la dada catalana va ser una dècima superior a la de la mitjana espanyola. L’increment es deu sobretot als preus de l’electricitat i el grup de productes vinculats a la llar, que van encarir-se un 8,9%. En canvi, l’IPC subjacent, que no inclou els elements més volàtils, va continuar baixant fins al 2,4%, dues dècimes menys. Si s’observa l’indicador mensual, els preus a Catalunya van augmentar un 0,5% durant el febrer.