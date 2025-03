Els concursos de creditors es disparen un 27% el 2024

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els concursos de creditors presentats als òrgans judicials de la província de Lleida es van incrementar un 27% el 2024, fins a assolir els 874, segons les dades de l’últim informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) publicat ahir. D’aquests, 528 –el 60,4% del total– corresponen a procediments presentats per persones naturals sense activitat empresarial, cosa que representa un 41,1% més que el 2023. L’augment d’insolvències presentades per particulars és conseqüència de la reforma de l’anomenada llei de la segona oportunitat.

Els canvis, que van entrar en vigor a finals del 2022, simplificaven el procés perquè aquelles persones ofegades pels deutes puguin trobar una sortida, que passa per l’exoneració o per una cancel·lació parcial (a través d’un pla de pagaments).

La llei permet eixugar un deute que no superi els 5 milions d’euros, sempre que s’actuï de bona fe. Per la seua part, 278 (31,8% del total) van ser de persones naturals empresaris, cosa que representa un augment del 63,53 per cent interanual. La resta, 68, van ser presentats per persones jurídiques, la qual cosa representa un increment del 53% respecte a les dades registrades l’any passat.

L’estadística del Consell General del Poder Judicial també serveix per veure com les dificultats derivades de la situació econòmica impacten sobre el món laboral.

En aquest cas, a través de les dades dels jutjats socials. Durant l’any passat, els que hi ha a la demarcació van rebre 1.032 demandes per acomiadaments (un 30,5% més que el 2023, quan van ser 791).

En paral·lel, al llarg del 2024 també es van presentar més de set-centes demandes per reclamació de quantitats. En concret van ser 740, una xifra que supera en un 42,3% la registrada durant el 2023, quan van ser 520.

Els desnonaments baixen un 36,8% a Lleida, amb 330 en l’any

El nombre total de llançaments practicats durant el 2024 va ser de 330 a la demarcació de Lleida, un 36,8% menys que els que es van executar l’any passat, segons es desprèn de l’informe publicat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Un 70,6 per cent dels desnonaments (233) van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), mentre que 61 (el 18,4%) es van derivar d’execucions hipotecàries i els 36 restants van obeir a altres causes. Catalunya –amb 7.381– va ser la comunitat autònoma on es van registrar més llançaments.