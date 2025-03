Els preus repunten un 3,4% al febrer a Lleida impulsats per la pujada de la llum

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els preus es van incrementar de manera interanual un 3,4% a la província de Lleida durant el mes de febrer passat, la qual cosa representa dos dècimes més que al gener, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això converteix la demarcació com la més inflacionista de Catalunya i la tercera a nivell estatal, només darrere de Castelló (3,6%) i les Balears (3,6%).

L’Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar per segon mes consecutiu i ho va fer empès pel grup format per l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles que es va encarir un 8,8 per cent. I més en concret, per l’augment de la llum, el gas i altres combustibles que són un 17,3% més cars que fa dotze mesos. Val a recordar que a partir de l’1 de gener d’aquest any l’IVA de l’electricitat va tornar a situar-se en el 21%, davant del tipus del 10% que es va estar aplicant fins al 31 de desembre del 2024.

Per la seua part, omplir la cistella de la compra va ser un 2,8% més car, tres dècimes més respecte a l’indicador interanual del mes anterior. En aquest apartat es van registrar comportaments dispars. Els olis i greixos van registrar un fort descens dels preus, que es van moderar un 25,2% en taxa anual, també va baixar el sucre, amb un descens del 15,2%. En concret, el producte que més s’ha abaratit l’últim any ha estat l’oli d’oliva, un -32,3%, més pronunciada de la sèrie històrica. Al contrari, la carn de boví es va encarir un 10,6%, i també van patir un increment de preus el cafè, el cacau i les infusions, un 12,7%. El producte que més s’ha abaratit l’últim any ha estat l’oli d’oliva (-32,3%).

Entre els grups que van ajudar a estirar a l’alça la inflació es troben també els serveis recreatius, esportius i culturals, amb una pujada del 2,7% o els paquets turístics, de l’1,4%. Al contrari, la roba i mobles i accessoris es van abaratir un -0,6 per cent.

En el conjunt de Catalunya, l’IPC va escalar fins al 3,1 per cent al febrer, una dècima més que el mes anterior, i es va situar per sobre de la mitjana espanyola, on la inflació va pujar fins al 3 per cent, una dècima més que al gener.

Les Balears (3,6%), Euskadi (3,3%) i Astúries (3,2%) van ser els territoris més inflacionistes, mentre que els menors creixements es van produir a les Canàries (2,2%), Múrcia (2,3%) i la Rioja (2,7%).

Per la seua part, la inflació subjacent, aquella que no inclou ni l’energia ni aliments no elaborats, al ser els més volubles, va disminuir dos dècimes, fins al 2,2 per cent.

Sindicats demanen apujar salaris per temor a la guerra comercial

Els principals sindicats, UGT i CCOO, van apressar ahir a millorar el poder adquisitiu de les famílies mitjançant una pujada dels salaris davant del temor a una nova tensió en els preus per la crisi aranzelària i geopolítica actual. Per a ambdós les empreses estan gaudint d’uns beneficis màxims per quart any consecutiu, per la qual cosa tenen marge per apujar salaris i també per reduir la jornada laboral.

Per la seua part, la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes, Pimec, va apressar que les normatives que afectin el mercat laboral es complementin amb mesures que protegeixin la competitivitat dels sectors més afectats per la pujada de preus i “especialment” a les pimes. La patronal va advocar per generar energia renovable per reduir la dependència de l’exterior i va avisar que caldrà analitzar “amb més rigor” l’impacte de l’augment del salari mínim interprofessional (SMI) i de la reducció de jornada a 37,5 hores setmanals.