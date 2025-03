Nova pujada del preu de la bombona de butà: puja un 6,19% a partir de demà

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La bombona de butà tornarà a encarir-se a partir de demà dimarts, quan el preu màxim de venda al públic patirà un increment del 6,19%, situant-se en 17,67 euros, segons publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquest augment suposa un encariment d’un euro respecte a l’última revisió de gener, quan la bombona costava 16,65 euros, i marca la quarta pujada consecutiva des de setembre de 2023, assolint nivells que no s’observaven des de gener de l’any passat.

El preu regulat de la bombona de butà es revisa de forma bimestral, cada dos mesos, i l’actualització entra en vigor el tercer dimarts del mes corresponent, tal com estableix la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines (Ordre IET/389/2015). D’aquesta manera, el nou import romandrà vigent fins la pròxima revisió, prevista per al 21 de maig de 2024, tret de modificacions extraordinàries.

Aquesta revisió a l’alça arriba en un moment complex per a moltes cases espanyoles que depenen d’aquesta font d’energia, especialment en zones rurals o àrees sense accés a la xarxa de gas natural. A més, es tracta de la primera actualització que es realitza sota el nou sistema de càlcul introduït mitjançant l’ordre TED/2024, que modifica els límits de variació del preu.

El nou mètode de càlcul permet pujades superiors al 5%

La revisió de març marca un canvi significatiu en la manera de calcular el preu màxim de la bombona de butà. Fins ara, les variacions (tant pujades com baixades) eren limitades a un màxim del 5% bimestral. Tanmateix, amb el nou mètode aprovat recentment, es permet superar temporalment aquest marge per ajustar amb més precisió els costos reals.

Aplicant aquest nou sistema, el preu final s’ha fixat en 17,67 euros, mentre que amb el mètode anterior hauria quedat en 17,47 euros, la qual cosa suposa un impacte addicional de 20 cèntims per bombona estàndard de 12,5 kg. Aquesta modificació busca accelerar la incorporació del nou cost de comercialització, permetent increments superiors quan la variació superi el llindar tradicional del 5%.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha justificat aquesta mesura com a necessària per evitar desajustos prolongats entre els costos reals i els preus regulats, que podrien generar dèficits acumulats en el sistema.

Factors que expliquen la pujada del preu del butà

L’increment del preu de la bombona de butà respon principalment a una combinació de dos factors clau:

1. L’encariment de les matèries primeres: Les cotitzacions internacionals han experimentat un augment del 5% en el període de referència per a aquesta revisió. Aquest factor està directament vinculat a l’evolució dels mercats energètics globals i a les tensions geopolítiques que afecten la cadena de subministrament.

2. L’increment en els costos de comercialització: Aquest component ha patit un augment superior al 14%, encara que no ha pogut traslladar-se íntegrament al preu final a causa de les limitacions regulatòries vigents. Aquest desfasament ha generat un dèficit estimat de 0,86 euros per bombona, que segons indiquen les autoritats, serà compensat gradualment en futures revisions.

Aquests elements configuren un escenari complex que explica per què els consumidors hauran d’assumir una pujada que, encara que significativa, podria haver estat fins i tot més gran de no existir certs mecanismes de contenció.

Importància del GLP envasat a Espanya

El gas liquat de petroli (GLP) envasat, compost principalment per butà, continua sent una alternativa rellevant al gas natural, especialment en zones sense accés a la xarxa canalitzada. Malgrat que el seu consum ha experimentat un descens gradual -el 2021 la demanda havia caigut un 25% respecte a 2010-, Espanya continua registrant un consum anual de 64,5 milions d’envasos de GLP.

Aquesta xifra reflecteix que, malgrat la progressiva electrificació i la transició cap a altres fonts energètiques, el butà manté la seua rellevància en el mix energètic residencial espanyol. Moltes cases, especialment en entorns rurals, continuen depenent d’aquesta font d’energia per a calefacció, aigua calenta i cuina.

La bombona tradicional de 12,5 kg és la més estesa i la que està subjecta a preu regulat, encara que també existeixen altres modalitats i mides al mercat amb preus liberalitzats.

Com afecta aquesta pujada als consumidors?

L’impacte d’aquest encariment no serà uniforme per a tots els consumidors. Per a una casa mitjana que utilitzi una bombona mensual, l’increment anual representarà aproximadament 12 euros addicionals. Tanmateix, per a aquelles cases que depenen exclusivament del butà per a calefacció, aigua calenta i cuina, l’efecte serà més significatiu, podent suposar un sobrecost anual d’entre 50 i 60 euros, segons estimacions del sector.

Les associacions de consumidors han mostrat la seua preocupació per aquesta pujada, especialment perquè afecta moltes cases vulnerables que no disposen d’alternatives energètiques viables a curt termini. En aquest sentit, es pot recordar que existeix un bo social per al GLP envasat per a determinats col·lectius, encara que la seua implementació i difusió són limitades.