El preu de la llum afrontarà una pujada a partir del juny

El preu de la llum afrontarà un escenari alcista des del juny, encara que es produeixi una reactivació del gas motivada pel possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna, que es traduiria en uns preus per al mercat a l’engròs o pool de prop de 80 euros el megawatt/hora (MWh).

Segons va explicar el director general de la consultora Tempos Energia, Antonio Aceituno, “aquest març s’ha consolidat com el menys competitiu de tota la història, amb una cotització mitjana de 72,15 euros/MWh, que el situa a una distància de més de 50 euros respecte a l’any passat”.

Per a l’expert, això s’explica “pel comportament del vent i l’aigua”. Per un altre costat, el cost de l’electricitat s’incrementaria a més en uns 37 euros/MWh en un escenari d’apagada nuclear a Espanya, segons les dades que destaca el Decàleg de l’energia nuclear: situació actual i a futur publicat per la consultora PwC.