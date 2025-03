Ramaders avisen que el veto a prorrogar l’activitat de les plantes de cogeneració encareix els costos per tractar purins

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Ramaders lamenten la decisió de l’Estat de vetar l’esmena per prorrogar l’activitat de la planta de cogeneració d’Alcarràs i que s’havia de votar al Congrés aquest dijous dins la Llei de Malbaratament Alimentari. Es tracta d’una situació que provocarà un encariment dels costos dels ramaders per tractar els excedents de purins, segons ha apuntat el responsable de porcí de JARC, Jordi Siscart. En el cas dels ramaders amb explotacions a Alcarràs, que estan a l’espera de la construcció d’una nova planta de biogàs d'aquí a un any i mig, es veuran obligats a portar les dejeccions ramaderes en altres plantes més allunyades de les seves granges i on es paga un preu més elevat per al seu tractament.

La mesura de prorrogar dos anys el tancament de les plantes de cogeneració de purins dels municipis d’Alcarràs i les Masies de Voltregà tenia previst donar marge a les instal·lacions per adaptar-se a la producció de biogàs i continuar amb el seu funcionament. Després del veto del PSOE, però, la continuïtat d’aquests equipaments queda a l’aire i, de retruc, dificulta la gestió de les dejeccions ramaderes del sector.

Per això, Siscart s’ha mostrat “decebut” i ha conclòs que uns 85 ramaders afectats d’Alcarràs es veuran abocats a fer “un esforç”. En aquest sentit, el responsable de porcí de JARC ha destacat que els pagesos “s’han buscat la vida” amb mesures que els comportaran un augment dels costos. Algunes d’aquestes mesures passen per buscar i pagar terres per tirar els purins o portar-los a altres instal·lacions del territori com Bioproductors o Griñó. Sigui com sigui, “s’haurà de pagar un preu més elevat”, ha conclòs Siscart.

La situació es preveu allargar, com a mínim, durant un any i mig, a l’espera de la construcció d’una nova planta de biogàs en uns terrenys just davant de la que acaba de tancar les portes. La previsió és que la nova instal·lació aculli 80.000 metres cúbics de purins, la mateixa quantitat que la que arribava a la planta que ha tancat.