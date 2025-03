Catalunya convoca 300 noves places al cos de Bombers

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Departament d’Interior de la Generalitat ha publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs d'oposició de 300 noves places al cos de Bombers de la Generalitat, en la categoria de bomber de primera de l'escala tècnica. Aquesta convocatòria manté la reserva del 40% de les places per a dones, que actualment representen només un 3% del total de bombers del cos. Les sol·licituds de participació s’han de presentar de forma telemàtica, a partir de dijous i durant 20 dies hàbils.

El procés de selecció del nou personal per al cos de Bombers és el concurs-oposició, que es complementarà amb una fase formativa i una de pràctiques. La primera fase, la d’oposició, atorgarà a les persones participants un màxim de 40 punts i constarà de cinc proves: coneixements, proves físiques, oficis, avaluació psicològica i mèdica. Hi haurà una sisena prova per a les persones aspirants que no acreditin coneixements de llengües catalana i castellana.

La segona fase és la de concurs i meritarà un màxim de 20 punts. Aquí es valoraran els serveis prestats com a bomber voluntari, auxiliar d’ofici forestal, auxiliar forestal conductor, oficial de primera dels Equips de Prevenció Activa Forestal, personal tècnic especialista adscrit del Grup d’Actuacions Forestals dels Bombers i personal tècnic operador de control a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, o altres amb rellevància operativa.

Les persones que hagin superat aquestes dues fases hauran de fer un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El curs, no superior a 800 hores lectives, constarà de nou mòduls. És després quan comencen les pràctiques en un parc de Bombers, on caldrà acreditar com a màxim 1.104 hores de servei efectiu abans de rebre el nomenament oficial.