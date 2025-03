Nova deducció de l'IRPF per acolliment d'infants a Catalunya

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El decret que el Govern va aprovar dimarts amb diferents mesures fiscals inclou una deducció de l'IRPF per a les persones que facin acolliment d'un menor de 150 euros en el cas d'un individu i de 300 en el cas d'una parella o família monoparental. Aquesta mesura beneficiarà les famílies que a partir de l'1 de gener acullin un infant a Catalunya, la mateixa deducció del tram autonòmic de l'IRPF que s'aplica en cas de naixement o adopció. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va avançar la mesura a un grup de famílies acollidores el passat dilluns.

Aquest canvi normatiu s’emmarca en l’estratègia endegada per Drets Socials i Inclusió per incrementar el nombre de famílies acollidores que facin possible que els infants de 0 a 6 anys no estiguin en centres d'acollida. En el càlcul de la quota estatal de l’IRPF, els infants acollits s’incorporen com a descendents a la declaració de la renda. Tanmateix, Catalunya no contemplava fins ara l’acolliment familiar en les deduccions del tram autonòmic. Amb l’aprovació del decret de mesures fiscals, s’afegeix aquesta situació i s’assimila a la d’un naixement o una adopció.

A Catalunya hi ha més d’un miler d’infants menors de 6 anys tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), uns 280 dels quals es troben en acolliment residencial.