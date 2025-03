La pensió dels autònoms catalans és un 37% inferior a la dels assalariats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La pensió mitjana dels autònoms a Catalunya és de 942 euros, la qual cosa representa un 37% menys que la d’un assalariat, que percep 1.487 euros, segons va explicar ahir UGT de Catalunya en un comunicat. Així mateix, la pensió mitjana de jubilació d’un autònom se situa en els 1.054 euros, uns 650 euros menys que la d’un treballador del règim general, que és de 1.707 euros. La pensió mitjana de viudetat dels autònoms és de 650 euros, un 36% menys que la dels assalariats (1.017 euros), de manera que el sindicat ha demanat “un sistema de pensions just i equitatiu per als autònoms”.

En el conjunt de l’Estat espanyol, els treballadors autònoms reben una pensió mitjana de 906 euros mensuals, un 36% inferior a la pensió mitjana d’un treballador assalariat del Règim General.

Així mateix, la pensió mitjana de jubilació dels autònoms assoleix els 1006,23 euros al mes, 654,86 euros menys que en el Règim General (-39,4%), en tant que la pensió mitjana de viudetat és de 679,72 euros, un 31% menys que la dels assalariats.

En aquest context, l’organització d’autònoms UPTA proposa augmentar la pensió mitjana dels autònoms un dotze per cent en els pròxims quatre anys, a raó de tres punts per any, fins a situar-la al final del període en l’entorn dels 1.020 euros mensuals.

UPTA afirma que la bretxa entre les pensions que perceben els autònoms i els assalariats resulta “alarmant”, per la qual cosa veu necessari prendre mesures per incrementar les pensions del col·lectiu, més enllà del nou sistema de cotització per ingressos reals.