El sector de l’automòbil cau a la borsa pels aranzels

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El sector de l’automòbil europeu va perdre ahir el 4,23% en borsa després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés dimecres que incrementarà un 25% els aranzels a les importacions d’automòbils i components i que la Comissió Europea assegurés que respondrà amb fermesa. Al tancament borsari, l’automòbil europeu va reduir notablement les pèrdues del matí, que van arribar al 7% i va caure una mitjana del 4,23% en borsa, segons les dades del sector de l’índex borsari europeu Stoxx 600 (aquest indicador va caure el 0,44% en aquesta jornada). Entre les onze companyies d’aquest índex, Valeo va perdre el 7,76%, Stellantis el 4,23%, Mercedes-Benz Group el 2,69%, Porsche el 2,62%, BMW el 2,55%, Porsche Automobil el 2,51%, Continental el 2,39%, Volkswagen el 2,88% i Continental el 2,31%. Van acabar amb pujades Cie Generale des Etablissement, el 2,21%, Ferrari l’1,82% i Renault el 0,55%.

L’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA) està “profundament” preocupada pels nous aranzels i va advertir que perjudicaran simultàniament els fabricants d’automòbils globals i la indústria manufacturera nord-americana.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va lamentar “profundament” la decisió de Trump i va assegurar que la UE continuarà buscant “solucions negociades” mentre protegeix els seus interessos econòmics.

“Els aranzels són impostos: perjudicials per a les empreses i pitjors per als consumidors, tant als Estats Units com a la Unió Europea”, va destacar. El primer ministre japonès, Shigeru Ishiba, va dir que respondrà “apropiadament” als EUA “amb totes les opcions disponibles”.

La indústria automobilística alemanya va demanar a la Unió Europea que negociï amb el Govern de Donald Trump. Les exportacions del sector germànic es van situar en 279.800 milions d’euros el 2024, de les quals un 13,1% als Estats Units.

Els aranzels tindran un impacte potencial en vuitanta empreses exportadores catalanes, amb un negoci anual de 80 milions d’euros als EUA, 62 milions en components i 18 milions en vehicles, segons una estimació de l’agència Acció.