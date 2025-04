El gran canvi en la jubilació dels autònoms arriba l’1 d’abril

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Dimarts vinent entra en vigor la nova regulació de jubilació activa, demorada i parcial per als més de 3,5 milions d’autònoms a Espanya. Aquesta reforma, aprovada a finals de desembre de 2023, pretén oferir una transició més progressiva i flexible cap a la jubilació laboral, seguint el model d’altres països europeus. Els treballadors per compte propi, que freqüentment necessiten prolongar la seua vida laboral per organitzar adequadament els seus negocis o gestionar la situació dels seus empleats, comptaran amb noves opcions per compatibilitzar feina i pensió.

La jubilació activa permetrà ara que els autònoms compaginin el cobrament parcial de la seua pensió amb els ingressos laborals, mitjançant un sistema esglaonat que incrementa el percentatge aplicable a la nòmina de la prestació per cada any que es mantinguin actius. Aquesta modificació afecta especialment aquells autònoms que no tenen empleats o són societaris, els qui anteriorment només podien cobrar un 50% de la seua prestació mentre continuaven treballant.

Segons les noves escales aprovades, els autònoms que demorin un any la seua jubilació total percebran el 45% de la pensió; si són dos anys, el 55%; tres anys, el 65%; quatre anys, el 80%; i a partir del cinquè any, el 100% de la pensió. A més, aquests percentatges s’incrementaran 5 punts addicionals per cada 12 mesos ininterromputs que romanguin en situació de jubilació activa, amb un màxim del 100%.

Requisits i principals novetats de la jubilació activa

Per accedir a la jubilació activa, els autònoms hauran de complir uns requisits bàsics que es mantenen sense canvis: haver assolit l’edat ordinària de jubilació sense aplicar bonificacions o anticipacions, acreditar un mínim de 15 anys cotitzats (dels quals almenys 2 han d’estar compresos en els últims 15 anys previs a la jubilació), i que hagi transcorregut almenys un any des que el treballador va complir l’edat ordinària de jubilació fins el fet causant de la pensió.

Entre les novetats més rellevants destaca que s’elimina l’exigència d’haver cotitzat el 100% de la base reguladora per accedir a aquesta modalitat de jubilació. A més, la normativa introdueix una important modificació: si el període mínim de cotització es completa després de l’edat de jubilació, l’any d’espera es computarà des de la data en què s’assoleixi l’esmentada cotització mínima.

L’assessoria laboral Labyfis ha assenyalat els canvis més significatius que entren en vigor aquesta setmana. Anteriorment, un autònom podia accedir al 100% de la pensió des del primer any de jubilació activa, sempre que tingués contractat almenys un treballador. Amb la nova normativa, per accedir al 75% de la pensió (si es jubila entre 1 i 3 anys després de l’edat ordinària) haurà de complir una d’aquestes condicions:

- Tenir contractat a un treballador indefinit amb almenys 18 mesos d’antiguitat.

- Contractar un treballador indefinit que no hagi treballat amb l’autònom en els 2 anys anteriors a la jubilació.

Per als autònoms que reben la prestació a través d’una societat o persona jurídica, i no de manera directa com a persona física, s’aplicarà l’escala general amb l’increment del 5% per cada 12 mesos ininterromputs en jubilació activa, fins assolir el 100% de la pensió.

Aspectes importants a considerar sobre la jubilació activa

Els autònoms han de tenir en compte alguns aspectes clau d’aquesta reforma. En primer lloc, la cotització realitzada durant el període de jubilació activa no incrementarà el percentatge aplicable a la base reguladora ni generarà complements econòmics addicionals. Això significa que l’esforç contributiu durant aquest període no es traduirà en un augment de la quantia final de la pensió.

La nova normativa reforça l’obligació de declarar l’activitat laboral compatible amb la jubilació per evitar possibles incidències amb la Seguretat Social. Aquesta declaració ha de realitzar-se de forma clara i precisa per assegurar que no es produeixin incompatibilitats o sancions per incompliment.

Una vegada finalitzada la compatibilitat, bé per extinció de l’activitat per compte d’altri o pròpia, es restablirà el pensionista el percebo íntegre de la pensió de jubilació que li correspongui. Aquest és un punt important per a aquells autònoms que decideixin posteriorment cessar completament la seua activitat laboral.

Com afecta aquesta reforma a diferents perfils d’autònoms?

La nova regulació impacta de manera diferent segons el perfil del treballador autònom. Per a aquells que tenen fets servir a càrrec seu, especialment d’edat avançada, aquesta reforma ofereix una oportunitat de gestionar millor la transició cap al cessament total d’activitat. D’altra banda, els autònoms societaris o sense empleats, que abans tenien condicions més restrictives, ara disposen d’un sistema esglaonat que els permet incrementar progressivament el percentatge de pensió que poden cobrar mentre continuen treballant.

Els petits comerciants, artesans o professionals liberals amb negocis de llarga trajectòria trobaran en aquesta modalitat una eina útil per planificar el traspàs gradual dels seus negocis o el tancament ordenat dels mateixos, sense veure’s obligats a una jubilació abrupta que podria resultar perjudicial tant per a ells com per als seus clients o col·laboradors.

Quina diferència hi ha entre jubilació activa i jubilació demorada?

És important distingir entre la jubilació activa, que permet compatibilitzar la feina i la pensió parcial, i la jubilació demorada, que premia els qui decideixen retardar la seua jubilació sense cobrar pensió. En aquest segon cas, els treballadors reben un complement econòmic quan finalment es jubilen, que pot consistir en un percentatge addicional sobre la pensió, una quantitat a tant alçat o una combinació d’ambdues opcions.

Mentre la jubilació activa està dirigida als qui desitgen continuar treballant però ja percebent part de la seua pensió, la demorada beneficia els qui prefereixen continuar la seua activitat laboral a temps complet durant uns anys més, millorant posteriorment la seua pensió definitiva.

Aquesta reforma s’emmarca en les mesures adoptades per fer front al desafiament demogràfic i la sostenibilitat del sistema de pensions a Espanya, buscant fórmules que incentivin la prolongació voluntària de la vida laboral i permetin transicions més flexibles cap a la jubilació completa, adaptant-se millor a les necessitats específiques dels 3,5 milions de treballadors autònoms del país.