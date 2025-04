El Pla Moves III torna amb 1.700 milions per a cotxes elèctrics

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a la reactivació del Pla Moves III d’ajuts al vehicle elèctric, que feia més de dos mesos que estava paralitzat després de decaure amb la fallida votació del 'decret òmnibus’ al Congrés el gener passat. La mesura preveu un augment en la dotació del fons de 400 milions d’euros addicionals fins a arribar a un total de 1.735 milions, i estarà vigent fins al 31 de desembre de 2025.

"Avui, el Consell de Ministres ha fet un pas més; continuem avançant en la nostra aposta per la mobilitat elèctrica, una aposta clara, ferma i decidida des del principi", ha subratllat Sara Aagesen, vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. La reactivació preveu, a més, caràcter retroactiu des de l’1 de gener d’aquest any, la qual cosa permetrà cobrir les operacions realitzades durant aquests mesos d’incertesa.

El programa recupera les seues condicions originals, amb ajuts que oscil·len entre els 7.000 i 9.000 euros per a l’adquisició de vehicles elèctrics comercials de fins 3.500 quilos quan es desballesta un altre vehicle, mentre que per a turismes la subvenció assoleix els 4.500 euros (o 7.000 euros amb desballestament). Així mateix, es recupera la deducció del 15% en l’IRPF per la compra de cotxes elèctrics, una altra de les mesures que havia quedat en suspens després del rebuig parlamentari del decret 'òmnibus’.

Resultats i balanç del Pla Moves III

Des de la seua posada en marxa, el Pla Moves III ha canalitzat 1.335 milions d’euros a les comunitats autònomes, que han permès impulsar l’adquisició de més de 142.000 vehicles elèctrics i la instal·lació de més de 113.000 punts de recàrrega a tot el territori nacional. "En total hem mobilitzat gairebé 3.000 milions d’euros per al foment de la mobilitat elèctrica i per a la infraestructura de recàrrega", ha destacat Aagesen durant la roda de premsa posterior al Consell.

L’impacte d’aquests ajuts s’ha reflectit en les xifres de vendes del primer trimestre de 2023, que segons les dades publicades conjuntament per Aedive i Ganvam mostren un creixement del 69,1% en les matriculacions de cotxes elèctrics, assolint les 19.733 unitats. Per la seua part, l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac) confirma una tendència similar, amb un increment del 68,9% fins les 19.225 unitats en el mateix període.

Simplificació administrativa per agilitzar els ajuts

Una de les novetats que incorpora aquesta reactivació és la simplificació dels tràmits administratius per a aquelles sol·licituds inferiors a 100.000 euros, que requeriran menys documentació. "Els projectes, programes o sol·licituds que siguin de menys de 100.000 euros tindran una tramitació més reduïda en el nombre de documents que s’han de presentar", ha explicat la vicepresidenta tercera, que confia que aquesta mesura permetrà a les comunitats autònomes oferir "una resposta més ràpida envers els consumidors, amb els ciutadans, que optin per un vehicle elèctric".

Aagesen ha destacat que algunes autonomies ja han tramitat a prop del 90% dels ajuts assignats, evidenciant disparitats en la gestió del programa. "Existeixen casos pràctics més àgils unes que d’altres, i nosaltres som aquí per ajudar, també ajudem amb una dotació del 5% que vam establir perquè puguin gestionar els ajuts amb més personal", ha assenyalat, confiant que amb la simplificació introduïda "sigui tot moltíssim més àgil".

Grup de treball específic per millorar la infraestructura de recàrrega

Com a part de l’estratègia integral per impulsar la mobilitat elèctrica, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha convocat per a dilluns vinent una reunió del 'Grup de Treball d’Infraestructura de Recàrrega del Vehicle Elèctric'. Aquest fòrum reunirà representants de la Federació de Municipis i Províncies, comunitats autònomes i agents del sector industrial i energètic per coordinar accions que millorin la xarxa de recàrrega a Espanya.

"Es tracta d’un procés molt participatiu per a la definició de totes les mesures i perquè la implementació sigui el millor possible", ha indicat Aagesen, que ha afegit que l’objectiu és comptar amb les propostes de tots els implicats perquè "de manera sinèrgica" s’afavoreixi la mobilitat elèctrica al país.