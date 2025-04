Amancio Ortega i Carlos Slim, entre els cent primers a la llista Forbes 2025

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El fundador d'Inditex, Amancio Ortega, s'ha posicionat com la novena persona més rica del món segons la llista Forbes 2025, amb un patrimoni net estimat de 124.000 milions de dòlars. Per la seva banda, el magnat mexicà Carlos Slim, propietari del Grup Carso, ocupa el lloc 19 d'aquest prestigiós rànquing, després de veure reduïda la seva fortuna de 102.000 milions a 82.500 milions de dòlars en l'últim any.

Ortega continua sent la major fortuna d'Espanya, superant àmpliament la seva filla Sandra Ortega, que compta amb un patrimoni d'aproximadament 10.800 milions de dòlars. Mentrestant, Slim, que controla l'empresa de telecomunicacions Amèrica Mòvil entre altres negocis, ha descendit cinc posicions respecte a l'any anterior, quan ocupava el lloc 14 de la classificació global.

Altres magnats llatinoamericans destacats

El cofundador de Meta (anteriorment Facebook), Eduardo Saverin, d'origen brasiler, es troba al lloc 51 amb una fortuna de 34.500 milions de dòlars. Cal destacar que Saverin va crear la plataforma juntament amb Mark Zuckerberg el 2004 i actualment continua obtenint la major part de la seva riquesa de la seva participació a l'empresa tecnològica.

El mexicà Germán Larrea Mota Velasco, que posseeix la majoria del Grup Mèxic, principal empresa minera de coure del país, se situa al número 63 del llistat amb un patrimoni net de 28.600 milions de dòlars. Les operacions de la seva companyia s'estenen per Mèxic, Perú i els Estats Units.

Iris Fontbona, única dona llatinoamericana entre els cent primers

La xilena Iris Fontbona, vídua d'Andrónico Luksic, ocupa el lloc 70 amb una fortuna de 28.100 milions de dòlars. Fontbona és l'única dona d'origen llatinoamericà que apareix entre les cent persones més riques del món. Segons la revista Forbes, els seus fills reclamen al Banc Santander i a la consultora PwC gairebé 230 milions de dòlars per les pèrdues derivades de la fallida del Banc Popular el 2017.