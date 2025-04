Aquest és el formulari perquè els mutualistes demanin la devolució de l’IRPF

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària ha posat a disposició dels pensionistes que van realitzar aportacions a mutualitats laborals un nou formulari que els permetrà sol·licitar la devolució de l’excés pagat en l’IRPF "d’una sola vegada". Aquesta mesura, anunciada aquest dimecres, busca simplificar el procés per als qui van contribuir a aquestes mutualitats i van abonar més impostos dels corresponents durant els anys anteriors a 2023.

Segons ha aclarit l’organisme dependent del Ministeri d’Hisenda, els contribuents afectats per aquesta situació podran obtenir la devolució corresponent a 2022 i exercicis anteriors mitjançant l’emplenament d’un formulari específic. Per facilitar el tràmit, l’Agència Tributària ha implementat un accés directe al document tot just entrar al servei de presentació de la declaració de la Renda, tant a la seu electrònica com en l’aplicació mòbil.

És important destacar que, per a les declaracions de 2024, el càlcul per a la devolució ja figura al document de dades fiscals i s’aplicarà automàticament en la declaració, seguint el mateix procediment que es va establir per a l’exercici 2023. Tanmateix, per reclamar les quantitats corresponents a 2022 i anys previs, serà necessari utilitzar el nou formulari habilitat.

El procés de devolució a mutualistes en un únic pagament

La reforma fiscal aprovada pel Govern a finals de 2024 va incloure una modificació significativa en el procediment de sol·licitud de devolució de l’IRPF a mutualistes. Aquesta modificació es deriva de la jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem i afecta els períodes impositius compresos entre 2019 i 2022.

Inicialment, existien dubtes sobre com es realitzarien aquestes devolucions, però després de les pressions exercides per diverses associacions, sindicats i els mateixos socis del Govern, el Ministeri d’Hisenda ha decidit fer efectiu el pagament als mutualistes d’una sola vegada al llarg de l’any 2025, en lloc de fraccionar-lo en diversos exercicis.

Els contribuents afectats hauran d’esperar que es completi la modificació normativa anunciada pel Govern per rebre el pagament corresponent a 2022 i exercicis anteriors. Aquesta decisió representa un avenç important per a milers de pensionistes que havien estat reclamant una solució àgil a aquesta situació fiscal.

Qui són els mutualistes afectats per aquesta mesura?

Els mutualistes a qui es refereix aquesta mesura són treballadors que, abans de la integració en el Règim General de la Seguretat Social, van cotitzar a través de les denominades mutualitats laborals. Aquestes entitats funcionaven com a sistemes de previsió social previs a la configuració actual del sistema de Seguretat Social espanyol.

Durant anys, aquests contribuents han estat tributant per les seues pensions sense que es tingués en compte que una part de les seues aportacions ja havia estat gravada en el seu moment, el que generava una doble imposició. El Tribunal Suprem va determinar que aquesta situació era incorrecta i va establir la jurisprudència que ara dona peu a aquestes devolucions.

S’estima que aquesta mesura podria beneficiar centenars de milers de pensionistes a tot Espanya, molts dels quals fa anys que reclamen aquesta devolució. La quantia mitjana que podria correspondre a cada afectat varia significativament segons el cas particular, depenent de factors com el període cotitzat a través de mutualitats i la pensió rebuda.

Com funciona el nou formulari de sol·licitud?

El formulari habilitat per l’Agència Tributària està dissenyat específicament per tramitar les sol·licituds de devolució de l’IRPF corresponent a aportacions a mutualitats laborals. Els contribuents trobaran un accés directe a aquest document en iniciar el procés de presentació de la seua declaració de la Renda.

Per completar el tràmit, els pensionistes hauran de proporcionar informació sobre les aportacions realitzades a mutualitats laborals i les quantitats tributades. És recomanable tenir a mà la documentació justificativa de les esmentades aportacions, encara que l’Agència Tributària ja disposa de gran part d’aquesta informació a les seues bases de dades.

Una vegada presentada la sol·licitud, els contribuents hauran d’esperar que s’aprovi definitivament la modificació normativa per rebre el pagament únic corresponent als exercicis anteriors a 2023. L’Agència Tributària ha assegurat que aquest procés es completarà al llarg de 2025.

Quina diferència hi ha entre les devolucions de 2023-2024 i les d’anys anteriors?

La principal diferència rau en el procediment. Per a les declaracions de 2023 i 2024, el càlcul de la devolució s’integra directament a les dades fiscals i s’aplica automàticament en la declaració de la Renda. Això significa que els contribuents no necessiten realitzar cap tràmit addicional per rebre la devolució corresponent a aquests exercicis.

En canvi, per als anys 2022 i anteriors, és necessari presentar una sol·licitud específica a través del nou formulari habilitat. A més, mentre que les devolucions de 2023 i 2024 es processen dins del circuit habitual de devolucions de l’IRPF, les corresponents a exercicis anteriors es realitzaran en un pagament únic al llarg de 2025, una vegada es completi la modificació normativa anunciada.

Quin impacte tindrà aquesta mesura en els pensionistes?

La possibilitat de rebre en un únic pagament les devolucions corresponents a exercicis anteriors representa un alleujament econòmic important per a molts pensionistes. A més, simplifica considerablement el procediment, evitant que els afectats hagin de presentar reclamacions individuals per a cada exercici fiscal.

Aquesta mesura ha estat rebuda amb satisfacció per part de les associacions de pensionistes i els sindicats, que feien temps que reclamaven una solució àgil i justa a aquesta situació. No obstant, alguns col·lectius han assenyalat que la devolució arriba tard per a molts jubilats que han estat tributant incorrectament durant anys.

En definitiva, l’habilitació d’aquest nou formulari i el compromís de realitzar un pagament únic suposen un pas important cap a la resolució d’una situació que afecta nombrosos pensionistes a Espanya, posant fi a anys de reclamacions i procediments judicials.