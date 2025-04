Lleida accelera cap a la mobilitat elèctrica: 7 de cada 10 cotxes nous són electrificats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Lleida ha experimentat un important auge en la matriculació de vehicles electrificats durant el mes de març, assolint la xifra de 7 de cada 10 cotxes nous registrats en la demarcació. Les matriculacions totals van créixer un 19,35% respecte al mateix període de l’any anterior, sumant 586 unitats, segons dades oficials publicades per les principals associacions del sector automobilístic espanyol: Anfac, Faconauto i Ganvam. Aquest creixement ve impulsat principalment per la forta demanda de vehicles considerats "eco", que van mostrar un increment del 67,4% en comparació amb març de 2023.

El calendari ha jugat també un paper rellevant en aquest augment, ja que el març de 2024 va comptar amb dos dies feiners més que el mateix mes de l’any anterior, quan va coincidir amb la Setmana Santa. No obstant, la dada més significativa és el canvi en les preferències dels consumidors lleidatans, que es decanten cada vegada més per opcions sostenibles. Els vehicles híbrids van liderar les vendes amb 278 unitats (un increment del 87,8%), seguits pels híbrids endollables amb 85 unitats (54,7% més) i els 100% elèctrics, que van assolir les 66 matriculacions (53,5% d’augment). A més, es van comercialitzar 8 vehicles impulsats per gas. En contrast, els combustibles tradicionals van experimentar un notable descens: els vehicles de gasolina van caure un 23%, quedant-se en 139 unitats, mentre que els dièsel es van desplomar un 51%, amb tot just 30 matriculacions.

Evolució del mercat automobilístic a Lleida

En l’acumulat del primer trimestre de 2024, la província catalana ha registrat 1.507 noves matriculacions de turismes, la qual cosa representa un creixement del 5,31% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta tendència alcista confirma la recuperació gradual del sector després dels anys difícils de la pandèmia i la crisi de subministraments que va afectar la indústria automobilística global.

Quant a les marques més demandades a la demarcació lleidatana durant el mes de març, Peugeot i Renault es van posicionar al capdavant del rànquing de vendes, seguides per Toyota i Dàcia. Aquests fabricants han sabut adaptar-se a les noves demandes del mercat, oferint una àmplia gamma de vehicles electrificats que responen a les preferències actuals dels compradors.

Un cas particular és el de Tesla, que va vendre 17 unitats a Lleida durant el març, la qual cosa suposa un descens del 20% respecte al mateix mes de 2023. Aquesta caiguda coincideix amb la polèmica generada entorn del seu fundador, Elon Musk, i el seu creixent protagonisme en la política nord-americana, encara que els experts del sector assenyalen que probablement influeixin més altres factors com la creixent competència en el segment de vehicles elèctrics de gamma alta.

Factors determinants en l’auge de vehicles electrificats

L’increment espectacular de les vendes de vehicles electrificats a Lleida no respon a un únic factor, sinó a una combinació d’elements que estan transformant el mercat automobilístic. Entre ells destaquen les polítiques d’incentius públics per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions, la conscienciació mediambiental més gran dels consumidors, i l’ampliació de l’oferta de models electrificats per part dels fabricants.

Els ajuts del Pla MOVES III, gestionat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a Catalunya, han estat un catalitzador important per a aquest canvi de tendència. Aquestes subvencions poden assolir fins els 7.000 euros per a la compra de vehicles elèctrics i 5.000 euros per a híbrids endollables, el que suposa un incentiu considerable per als compradors.

Un altre factor rellevant és la millora en la infraestructura de recàrrega, que està mitigant gradualment un dels principals frens a l’adopció massiva de vehicles elèctrics. En els últims dos anys, Lleida ha incrementat significativament el nombre de punts de recàrrega públics, facilitant així l’ús quotidià d’aquests vehicles.

Impacte mediambiental de la transformació del parc mòbil

La transició cap a un parc mòbil més electrificat té importants implicacions per a la qualitat de l’aire i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la província. Segons estimacions del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, cada vehicle elèctric que en substitueix un de combustió interna evita l’emissió d’aproximadament 2 tones de CO2 anuals, depenent de l’ús i la font d’electricitat utilitzada per a la recàrrega.

La província de Lleida, amb les seues característiques geogràfiques i climàtiques particulars, pot beneficiar-se especialment d’aquesta transició. La reducció d’emissions contaminants és especialment rellevant en els nuclis urbans com la capital, on la concentració de trànsit pot generar problemes de qualitat de l’aire en determinades èpoques de l’any.

Quant estalvien els conductors amb vehicles electrificats?

Més enllà del benefici mediambiental, l’estalvi econòmic és un altre dels factors que està accelerant l’adopció de vehicles electrificats. El cost per quilòmetre d’un vehicle elèctric pot ser fins tres vegades inferior al d’un vehicle de combustió tradicional, especialment amb els actuals preus dels combustibles fòssils.

Els propietaris de vehicles electrificats a Lleida també es beneficien d’avantatges fiscals com l’exempció de l’impost de matriculació per a vehicles amb emissions inferiors a 120 g/km de CO2, reduccions en l’impost de circulació en molts municipis, i accés a zones de baixes emissions sense restriccions.

El cost inicial més elevat dels vehicles electrificats es compensa a mitjà termini amb aquests estalvis en combustible i manteniment. Segons càlculs del sector, el punt d’equilibri sol assolir-se entre els 50.000 i 80.000 quilòmetres, depenent del model i del patró d’ús del vehicle.

Reptes pendents per a l’electrificació total

Malgrat el creixement exponencial de les vendes de vehicles electrificats a Lleida, encara existeixen desafiaments importants per assolir una electrificació completa del parc mòbil. La infraestructura de recàrrega, encara que millorada, continua sent insuficient, especialment en zones rurals i petites poblacions de la província.

L’autonomia dels vehicles elèctrics, encara que cada vegada major, continua generant certa "ansietat de rang" entre potencials compradors, especialment en una província amb nuclis de població dispersos com Lleida. Els fabricants estan invertint enormes recursos en el desenvolupament de bateries més eficients i amb més capacitat, la qual cosa hauria de mitigar aquest problema en els propers anys.

El preu d’adquisició continua sent un altre factor limitant, malgrat els ajuts públics. La paritat de preu amb els vehicles de combustió interna es preveu que arribi entre 2025 i 2027, segons diversos estudis del sector, el que podria accelerar encara més la transició cap a la mobilitat elèctrica a la província catalana.

Reactivats els ajuts per comprar cotxes elèctrics

El Govern central va aprovar ahir prorrogar la línia d’ajuts Moves III, destinada a subvencionar l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de càrrega, fins el 31 de desembre del present any. La mesura té caràcter retroactiu des de l’1 de gener i preveu afegir uns altres 400 milions d’euros. D’aquesta forma, aquesta iniciativa per incentivar la mobilitat elèctrica sumarà un total de 1.735 milions d’euros des de la seua aprovació el 2021. La subvenció preveu una aportació de fins 7.000 euros per a la compra si es desballesta un automòbil antic o fins un 70% del cost d’implementació de punt de recàrrega. La prolongació del Moves III s’acompanya de la deducció del 15% en l’IRPF a l’hora de comprar un vehicle elèctric o instal·lar una infraestructura de recàrrega.

Mentrestant, la Comissió Europea va proposar d’ampliar fins 2027 el termini que tindran els fabricants d’automòbils per complir el seu objectiu anual de reducció d’emissions de diòxid de carboni.

Reactivats els ajuts per comprar cotxes elèctrics

El Govern central va aprovar ahir prorrogar la línia d’ajuts Moves III, destinada a subvencionar l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de càrrega, fins al 31 de desembre del present any. La mesura te caràcter retroactiu des de l’1 de gener i preveu afegir 400 milions d’euros més. D’aquesta forma, aquesta iniciativa per incentivar la mobilitat elèctrica sumarà un total de 1.735 milions d’euros des de la seua aprovació el 2021. La subcenció preveu una aportació de fins a 7.000 euros per a la compra si es desballesta un automòbil antic o fins a un 70% del cost d’implementació de punt de recàrrega. La prolongació del Moves III s’acompanya de la deducció del 15% en l’IRPF a l’hora de comprar un vehicle elèctric o instal·lar una infraestructura de recàrrega.

Per la seua banda, la Comissió Europea va proposar ampliar fins al 2027 el termini que tindran els fabricants d’automòbils per complir l’objectiu anual de reducció d’emissions de diòxid de carboni.