Lleida es juga més de 120 milions en vendes al mercat americà

Els Estats Units van ser el setè mercat exterior de les empreses lleidatanes l’any passat, on van vendre productes per valor de 121,04 milions d’euros. Així consta en l’informe presentat aquesta setmana per la Cambra de Comerç de Lleida juntament amb la Diputació.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, té previst comparèixer avui dijous al Palau de la Moncloa davant de representants del sector productiu i industrial, per traslladar-los les mesures del Govern davant de la imposició d’aranzels de Donald Trump. Ahir va citar a la Moncloa els líders sindicals d’UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, respectivament i els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi i de Cepyme, Gerardo Cuerva, per traslladar-los la posició de l’Executiu de l’Estat en aquesta matèria.

Pel seu costat, la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va advertir que les mesures proteccionistes de Donald Trump, així com les represàlies en resposta dels països afectats, tindrà conseqüències negatives per a tot el món. Va advertir que “la densitat i la durabilitat de l’impacte” variaran en funció de l’abast de les mesures, dels productes als quals es dirigeixen, de la durada, així com de si hi ha negociacions o no.