Von der Leyen adverteix que la UE respondrà als aranzels de Trump

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest dijous que la Unió Europea està "preparada per respondre" a la imposició d'aranzels del 20% anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha revelat que ja s'està finalitzant el primer paquet de contramesures.

"Estem acabant el primer paquet de contramesures en resposta als aranzels a l'acer, i ara estem preparant més mesures per protegir els nostres interessos i negocis si les negociacions fracassen", ha declarat Von der Leyen des de Samarcanda, a l'Uzbekistan, on participa en una cimera amb l'Àsia Central.

La cap de l'Executiu comunitari ha respost així a l'anunci dels nous aranzels nord-americans, que se sumen al 25% ja vigent per a les importacions d'acer i alumini, i als gravàmens contra els automòbils. "Com a europeus, sempre promourem i defensarem els nostres interessos i valors, i sempre donarem la cara per Europa", ha afegit.

Una porta oberta al diàleg

Malgrat l'anunci de possibles mesures de resposta, Von der Leyen també ha estès la mà als EUA per dialogar, tot subratllant que "hi ha un camí alternatiu" i que "no és massa tard per abordar els problemes mitjançant negociacions".

Trump va anunciar dimecres la imposició d'aranzels del 20% per a les importacions de la UE durant un acte a la Casa Blanca, com a part d'una bateria de gravàmens "recíprocs" més alts contra els principals socis comercials d'EUA. L'ordre executiva estableix un aranzel mínim del 10% per a desenes de països i un gravamen addicional per als que Washington considera "pitjors infractors" per les seves barreres a productes estatunidencs.

Els nous aranzels entraran en vigor en dues fases: el mínim del 10% començarà a aplicar-se dissabte 5 d'abril, mentre que la part addicional individual s'implementarà a partir del 9 d'abril.

Conseqüències "nefastes" per als més vulnerables

La presidenta de la Comissió ha advertit que els aranzels "recíprocs" anunciats "perjudicaran a tothom" i especialment "als més vulnerables". "Les conseqüències seran nefastes per a milions de persones arreu del planeta. També per als països més vulnerables, que ara estan subjectes a alguns dels aranzels estatunidencs més elevats, just el contrari del que volíem aconseguir", ha assenyalat.

Von der Leyen ha explicat que "milions de ciutadans hauran de fer front a factures d'alimentació més elevades. Els medicaments costaran més, així com el transport. La inflació pujarà i això perjudica sobretot els ciutadans més vulnerables".

Crida a la unitat europea

Davant aquesta situació, la presidenta de la Comissió ha fet una crida a la unitat del bloc comunitari i ha subratllat que el mercat interior europeu és un "port segur" davant la guerra comercial. "Europa té tot el que necessita per superar la tempesta" dels aranzels, ha afirmat, tot destacant que la Unió Europea "es mantindrà unida i es defensarà mútuament".

"La nostra unitat és la nostra força (...) Europa té el major mercat únic del món, 450 milions de consumidors. Aquest és el nostre port segur en temps turbulents", ha emfatitzat.

Von der Leyen es troba a Samarcanda per assistir a la primera cimera entre la UE i els cinc països de l'Àsia Central, que se celebrarà divendres, acompanyada pel president del Consell Europeu, António Costa, en el marc de la nova estratègia dels Vint-i-set d'obrir-se a nous mercats.