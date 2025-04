Dèficit amb Holanda i la Xina, i superàvit amb França: el mapa comercial de Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L'economia de Lleida manté una relació comercial deficitària amb la Xina, que va assolir els 135 milions d'euros durant el 2023, amb importacions valorades en 166,1 milions i exportacions que només van arribar als 29,6 milions. Aquesta situació contrasta amb el balanç positiu que la província manté amb altres economies emergents conegudes com els BRICS, com Rússia (34 milions d'euros) i el Brasil (57 milions), mentre que presenta lleugers dèficits amb Sud-àfrica (-0,75 milions) i l'Índia (-1,7 milions).

El soci comercial que genera el major desequilibri per a l'economia lleidatana és Holanda, amb un dèficit que va superar els 183 milions d'euros l'any passat (importacions de 211,32 milions enfront d'exportacions de 128,6 milions). Pel que fa a les relacions amb els Estats Units, aquestes resulten sorprenentment similars a les mantingudes amb Andorra. Amb el gegant nord-americà, Lleida va tancar l'exercici amb un superàvit de 108,57 milions (vendes per 121,04 i compres per 12,56), només lleugerament inferior al saldo positiu de 110,78 milions registrat amb el principat pirinenc.

Els principals socis europeus lideren el rànquing comercial

Les relacions comercials de Lleida amb els seus socis tradicionals europeus continuen sent les més beneficioses per a l'economia de Lleida. França encapçala aquest llistat amb un saldo positiu de 267 milions d'euros, seguida d'Itàlia (229 milions), Alemanya (158 milions) i Portugal (134 milions). El Regne Unit també manté una posició destacada amb un superàvit de 113 milions, superant lleugerament els resultats obtinguts amb els Estats Units i Andorra.

Relacions comercials a l'Orient Mitjà i Europa de l'Est

La balança comercial lleidatana també presenta resultats interessants amb els països de l'Orient Mitjà, on manté relacions beneficioses amb Israel (18 milions d'euros), el Líban (16,5 milions) i, en menor mesura, Palestina (11.845 euros). Pel que fa a l'Europa de l'Est, destaca el saldo positiu amb Rússia (34 milions) i el lleugerament negatiu amb Ucraïna (-5,5 milions), en un context geopolític especialment complex.