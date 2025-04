El consum de carburants fòssils creix a Lleida el 7,7% malgrat les polítiques ‘verdes’

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les polítiques d’aposta per la descarbonització de l’economia i els suports al vehicle elèctric s’haurien de traduir, almenys teòricament, en un retrocés en la utilització dels combustibles fòssils en el transport. Però la realitat a Lleida és ben diferent. L’any passat el consum de gasolines i gasoil d’automoció va assolir les 370.065 tones, una xifra que representa un increment del 7,68%. Així es desprèn de les dades oficials de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (CORES), tutelada pel ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El tipus de carburant que va créixer més percentualment va ser la gasolina. Entre la de 95 octans i la de 98, es van assolir les 68.131 tones, un 11,38% més que l’exercici anterior. El gruix d’aquest consum, amb 64.784 tones, correspon al carburant de 95 octans. El consum de la gasolina de 98 voreja el 5% del total de les gasolines.

Amb tot, el combustible més venut a Lleida és el gasoil A. D’una banda, és a causa que encara hi ha a les carreteres un bon número de turismes dièsel, però sobretot al pes que té el sector del transport per carretera a les comarques lleidatanes, amb una flota de camions molt important. De fet, el nombre de tones de gasoil comercialitzat (301.933), multiplica més que per quatre les de gasolina que han sortit de les estacions de servei de la demarcació. La venda d’aquest tipus de gasoil va créixer el 2024 un 6,87% respecte a l’exercici anterior.

La venda de carburants es completa amb els gasoils per a usos agraris (B) i els de calefacció (C) que també van repuntar de forma significativa l’any passat. En el cas del carburant utilitzat per escalfar llars i edificis públics i empresarials va arribar a les 11.688 tones, quan un any abans es va limitar a 10.246. En aquest cas, l’increment és d’un 14%. En aquest tipus de consum cal tenir en compte diferents factors, entre els quals s’inclou les temperatures que s’hagin registrat al llarg de l’hivern, que incideixen lògicament en el consum. Però, a més de les calefaccions i calderes, aquest tipus de carburant fòssil també s’utilitza, per exemple, per al funcionament de forns, assecadors o motors de cogeneració, al tractar-se d’un combustible industrial.

En el conjunt de l’Estat, el consum de productes petrolífers es va situar en 59,58 milions de tones el 2024, la qual cosa suposa un creixement del 4,4% respecte a l’any 2023, segons dades de CORES. Aquesta xifra representa el nivell de consum més gran registrat en l’últim lustre i reflecteix un increment a tots els grups de productes, com va passar a Lleida.

Els pagesos compren un 14% més de carburant

Els agricultors de Lleida van adquirir l’any passat 88.074 tones de gasoil B per poder fer funcionar la seua maquinària. Suposa un increment del 14% respecte al 2023. L’augment té una correlació amb les campanyes, que han estat molt diferents. El 2023, el camp de Lleida va patir els estralls de la sequera i, amb això, en moltes explotacions es van quedar pràcticament sense producció i amb això van caure les necessitats, com va poder passar en el cas dels cerealistes.

El 2024, la situació ha canviat, amb una tendència a la normalització en els proveïments d’aigua i, d’aquesta manera, també es va incrementar el consum. El gasoil B és un combustible de color roig que s’utilitza en maquinària agrícola, pesquera, embarcacions i calderes de calefacció i també es coneix com a gasoil agrícola o gasoil bonificat.

Finalment, l’any passat es van comercialitzar a Lleida 666 tones de fueloli BIA. Es tracta d’un combustible industrial que es caracteritza per tenir un baix índex de sofre. S’utilitza en forns, calderes, assecadors i motors de cogeneració.