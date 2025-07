UP reclama mesures urgents per garantir el desenvolupament de la pròxima campanya

UP reclama que es faciliti la mà d’obra necessària per a la campanya de la fruita, a punt de començar.Unió de Pagesos

Publicat per REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha reclamat avui, de cara a la pròxima campanya agrària, que se solucionin les greus mancances en l’aplicació de la reforma laboral recentment aprovada al Congrés dels Diputats, i també exigeix a les administracions la posada en marxa urgent de les mesures pendents que el sindicat defensa fa anys per garantir el bon desenvolupament de les campanyes agràries.

Un dels principals esculls és que encara no ha entrat en vigor la modificació de l’Estatut dels Treballadors per introduir una modalitat específica de contractació temporal per al sector agrari, encara que es va aprovar al març. Això obliga els agricultors a continuar aplicant contractes fixos discontinus, una fórmula que "es demostra ineficient i desproporcionada" per a les característiques de l’activitat agrícola.

Segons UP, aquesta situació es converteix especialment en crítica aquest any, atesa la previsió d’una bona campanya de fruita, després d’anys marcats per la sequera del 2023 i les gelades del 2022.

Amb la recuperació de la necessitat de mà d’obra, el sector necessita incorporar prop de 45.000 treballadors (30.000 persones en el camp i 15.000 a les cambres). Tanmateix, moltes d’aquestes places no es poden cobrir, ja que persones disposades a treballar es troben en situació administrativa irregular i, per tant, no poden ser contractades legalment.

Davant d’aquesta realitat, UP exigeix el desplegament urgent del nou Reial Decret d’Estrangeria, que ha d’incloure permisos excepcionals de treball per a les persones que acreditin residència en l’Estat i disposin d’una oferta laboral, com fa anys que proposa el sindicat.

UP manifesta que aquesta mesura compta amb un ampli suport institucional, com han expressat recentment tant l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, com a representants del Govern.

En paral·lel, el sindicat denuncia els nombrosos controls als agricultors, ja que durant el 2024 es van realitzar més de 500 inspeccions laborals en els camps, encara que menys de l’1% van acabar amb sanció.

Per al sindicat agrari "si bé és imprescindible vetllar per la seguretat i els drets dels temporers", considera que aquest control no pot derivar en un perjudici per a les explotacions que actuen correctament.

Quant a les condicions d’allotjament, el sindicat alerta que, malgrat haver-se publicat recentment l’ordre dels ajuts per a allotjaments de temporers, la convocatòria encara no s’ha fet efectiva, com ja va passar el 2024. L’última convocatòria data de 2023, la qual cosa compromet greument la capacitat de les explotacions per acollir els treballadors.

Per aquesta raó, UP reclama que es publiqui de forma immediata la convocatòria. En contraposició, el sindicat celebra que ja s’hagin publicat els plans ocupacionals, ja el 2024 no es van convocar fins juliol. Aquests plans són claus per garantir el suport en la contractació i l’allotjament durant la campanya.