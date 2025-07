Lleida només té segurs avui 15.000 dels temporers que necessita

UP reclama mesures urgents per garantir el desenvolupament de la pròxima campanya. - J. MARTÍNEZ

Unió de Pagesos va advertir ahir que en aquests moments Lleida només té garantits 15.000 dels 45.000 temporers que necessita per a la campanya de la fruita. Per això, va urgir l’Administració a poder contractar les persones a qui falta la documentació en regla per cobrir les greus carències de personal que pateix el camp.

L’organització agrària va advertir, a més, que encara no ha entrat en vigor la modificació de l’Estatut dels Treballadors per introduir una modalitat específica de contractació temporal per al sector agrari, malgrat que es va aprovar al març, segons va explicar la responsable de Temporers del sindicat agrari, Carol Aixut. La reforma preveu que els agricultors puguin fer contractes eventuals de 90 dies. Tanmateix, el retard en l’aplicació obliga a continuar aplicant contractes fixos discontinus, una fórmula que “es demostra ineficient i desproporcionada” per a les característiques de l’activitat. Aquesta situació es converteix especialment en crítica aquest any, atesa la previsió d’una bona campanya de fruita, després d’anys marcats per la sequera del 2023 i les gelades del 2022, va dir el responsable de Sectors Agrícoles d’UP, Jaume Gardeñes.

Segons els seus comptes, el sector necessita incorporar prop de 45.000 treballadors (30.000 persones al camp i 15.000 a les centrals). Tanmateix, moltes d’aquestes places no es poden cobrir, ja que persones disposades a treballar es troben en situació administrativa irregular i, per tant, no poden ser contractades legalment. Davant d’aquesta situació, UP exigeix el desplegament urgent del nou Reial Decret d’Estrangeria, que ha d’incloure permisos excepcionals de treball per a les persones que acreditin residència a l’Estat i disposin d’una oferta laboral, com fa anys que proposa el sindicat.

UP manifesta que aquesta mesura compta amb un ampli suport institucional, com va expressar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El paer en cap va recordar que la Paeria i la secretaria d’Estat de Migracions han iniciat aquest any un treball conjunt per trobar solucions a aquestes persones en campanya.

En paral·lel, UP va denunciar els nombrosos controls als agricultors, amb més de 500 inspeccions laborals als camps l’any passat, encara que menys de l’1% van acabar en sanció. UP va alertar que, malgrat haver-se publicat l’ordre dels ajuts per a allotjaments de temporers, la convocatòria encara no s’ha fet efectiva.