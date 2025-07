El BCE redueix de nou els tipus d'interès en 0,25 punts i els situa en el 2,25%

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) ha tornat a reduir els tipus d'interès en 0,25 punts i ha situat el tipus de referència en el 2,25%. La rebaixa anunciada aquest dijous és la sisena que es produeix de forma consecutiva -la setena des de l'inici de les davallades- i situa el preu del diner en el seu nivell més baix des de finals del 2022, quan l'eurozona es trobava immersa en una crisi inflacionària degut a l'augment dels preus energètics per la invasió russa d'Ucraïna. Coincidint amb l'anunci dels tipus, l'organisme també ha alertat que les perspectives de creixement de l'eurozona s'han "deteriorat" per les tensions comercials causades per la guerra d'aranzels oberta per Donald Trump.

A banda de la rebaixa del tipus d'interès de referència -des del setembre del 2024 s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- també s'han reduït en 0,25 punts els altres dos tipus. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic baixa fins al 2,40% mentre que el tipus per als préstecs immediats passa al 2,65%. Els canvis, segons informa l'entitat, començaran a tenir efecte a partir del pròxim 23 d'abril. Es tracta de la primera decisió que pren el BCE després de la guerra comercial oberta per Trump a principis de mes amb l'anunci dels mal anomenats "aranzels recíprocs".