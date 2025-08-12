Un altre poble de Lleida que tanca les piscines al detectar excrements a l’aigua: la causa, un repte viral?

SEGRE
Imatge d’arxiu de les piscines municipals d’Alcarràs.

La presència d’excrements a les tres piscines municipals d’Alcarràs va obligar aquest dilluns a la tarda a tancar-les i evacuar el recinte. Segons l’ajuntament, es van trobar excrements de mida petita, primer a la piscina petita i mitjana i més tard a la gran. A la nit es va iniciar un tractament d’hipercloració de les piscines gran i mitjana, mentre que a la tarda es va buidar la petita. Avui al matí està previst portar a terme analítiques per comprovar l’estat de la piscina abans d’obrir-les al públic. 

L’ajuntament desconeixia ahir qui era el responsable d’aquest acte vandàlic i va fer una crida al “civisme” i a les “bones pràctiques”. La d’Alcarràs és la quarta piscina que ha de tancar a la província de Lleida aquest estiu per culpa de presència d’excrements a l’aigua. També ha succeït als municipis de Bellver, Corbins i Almacelles, on els ajuntaments van denunciar que aquesta situació representa un risc per a la salut pública. 

Repte viral

Aquests successos, molt inusuals en anys anteriors, coincideixen amb la difusió a Espanya a través de les xarxes socials d’un repte viral que consisteix a publicar vídeos defecant a l’aigua. Això obliga els ajuntaments a tancar les piscines, una cosa molt perjudicial per als usuaris, que no poden refrescar-se en plena onada de calor

