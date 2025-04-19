Primera tempesta de pedra de la campanya fructícola
Entra per la Franja i escombra diferents poblacions amb danys encara per valorar
Lleida ha registrat la primera tempesta de granís i pedra de la campanya fructícola, un front que ha entrat a última hora del matí de dissabte per la Franja de Ponent i que ha escombrat diferents poblacions, com Torres de Segre o l’Horta de Lleida. Caldrà esperar per poder fer les primeres valoracions, però es tracta d’una tempesta amb característiques ben diferents de l’habitual a la demarcació. Lleida sol registrar fronts carregats de pedra en els mesos d’estiu, però en aquesta ocasió ha ocorregut a la plena primavera, quan els pagesos podien estar encara més pendents de possibles gelades que d’aquest tipus de fenòmens.
Vídeo de Sergi Casals.
Fins al moment, els agricultors preveien una collita plena tant en fruita de llavor com en fruita de pinyol. De moment, caldrà esperar per conèixer els possibles problemes causats per la tempesta.