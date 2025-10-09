Dos vins d'un celler lleidatà, premiats com els millors de Catalunya
Dos referències de Lagravera triomfen a ‘La Guia de Vins’ com a millor claret i millor dolç
Lagravera Vi Clar Natural 2024 i Lagravera Solera Dolç van ser reconeguts com els millors vins de Catalunya en les categories claret i dolç, respectivament, per La Guia de Vins de Catalunya a la gala celebrada dilluns a Barcelona.
Pilar Salillas, directora general i enòloga del celler d’Alfarràs, va assegurar que “aquest premi és un reconeixement al treball i a l’esforç de tot l’equip que té cura d’un privilegiat parc de vinyes repartit per diverses parcel·les de la Serra Llarga, a Algerri, Ivars de Noguera i Castelló de Farfanya. Un patrimoni vitivinícola amb ceps plantats al llarg dels segles XIX, XX i XXI”.
Lagravera conrea un total de 35 tipus de raïm i ha recuperat varietats locals i experimentat amb l’adaptació climàtica. La seua activitat es desenvolupa, entre altres, a la parcel·la El Vinyet, la vinya més antiga de Catalunya (1889), on Lagravera preserva un llegat històric i genètic.