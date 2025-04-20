Granís intens fueteja Lleida i causa estralls
La tempesta va recórrer les comarques lleidatanes d’oest a est, deixant una capa blanca en localitats com Alcarràs i provocant una vintena de trucades al 112
Una intensa tempesta de granís va sorprendre ahir els habitants de les comarques de Lleida, desplaçant-se d’oest a est al voltant de la una del migdia. El fenomen meteorològic va deixar una impressionant capa blanca a nombroses localitats, amb Alcarràs com una de les primeres poblacions afectades i on es van registrar els danys més importants.
A la capital lleidatana, la pedra va ser contundent encara que de curta durada, amb pedres que van assolir aproximadament els dos centímetres de diàmetre, obligant els vianants a buscar refugi en establiments i portals propers.
Les xarxes socials i grups de WhatsApp es van inundar ràpidament amb vídeos i imatges que documentaven la magnitud del temporal. Segons dades compartides pel compte @climadelleida, a la capital del Segrià es van registrar pedres de fins dos centímetres entre les 12:59 i les 13:09 hores, acumulant-se 19 litres per metre quadrat, amb una intensitat màxima d’1,6 litres en un minut i ratxes de vent que van assolir els 48 quilòmetres per hora. Aquest fenomen va provocar un descens tèrmic dràstic, passant de 18 a 8,7 graus en qüestió de minuts.
El telèfon d’emergències 112 va rebre una vintena de trucades relacionades amb les precipitacions i les condicions meteorològiques adverses, distribuïdes principalment entre les comarques d’Alta Ribagorça, Segrià, Alt Urgell, Pallars Sobirà i Solsonès.
Precipitacions intenses i nevades al Pirineu
El Sistema Meteorològic de Catalunya va reportar precipitacions significatives en diversos punts de la província. Entre els registres més destacats es troben els 38,2 litres caiguts en Guixers (Solsonès), 34,1 litres a Solsona, 29,4 litres a El Pont de Suert i 26 litres a Sort. La inestabilitat atmosfèrica no només va provocar granís, sinó que també va generar noves nevades a les zones altes del Pirineu, acumulant-se fins 15 centímetres de neu fresca en algunes àrees del Pallars Sobirà.
Les precipitacions van venir acompanyades de fortes ratxes de vent, especialment intenses en zones elevades com el Montsec, on es van superar els 80 km/h. Aquest conjunt de factors meteorològics adversos va conformar un episodi poc habitual per a l’època de l’any, caracteritzat per la seua intensitat i rapidesa de desplaçament a través del territori lleidatà.
Protecció Civil va coordinar la resposta a les incidències reportades a través del telèfon d’emergències 112. De les aproximadament vint trucades rebudes, set procedien de l’Alta Ribagorça, sis del Segrià, quatre del Alt Urgell, quatre del Pallars Sobirà i quatre del Solsonès. La majoria de les actuacions van estar relacionades amb acumulacions d’aigua, granís i petits danys en infraestructures que, afortunadament, no van provocar situacions de gravetat per a la població.
El mal temps desvia vols de la Seu a Lleida i deixa passatgers atrapats amb tren
Les adverses condicions meteorològiques registrades ahir van provocar greus alteracions en els serveis de transport de Catalunya i Aragó. Els vols d’Air Nostrum amb destinació a l’aeroport de la Seu d’Urgell van ser desviats a l’aeròdrom de Lleida-Alguaire, mentre que mig centenar de passatgers van quedar atrapats durant set hores en un tren regional entre Barcelona i Saragossa després d’una avaria causada per un llamp. Paral·lelament, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha emès una alerta per possibles avingudes sobtades en barrancs i petits afluents a la província de Lleida, recomanant mantenir la precaució també durant la jornada d’avui.
La companyia Air Nostrum es va veure obligada a modificar les seues operacions habituals a causa del que van qualificar com "raons meteorològiques". El vol procedent de Palma de Mallorca que havia d’aterrar a La Seu d’Urgell va ser desviat a l’aeroport d’Alguaire, en el Segrià. Així mateix, l’aerolínia va prendre la decisió que el vol amb trajecte invers, que havia d'enlairar-se des de la Seu amb destinació a la capital balear, sortís directament des de les instal·lacions lleidatanes. En ambdues situacions, la companyia va organitzar un servei d’autobusos per traslladar els passatgers afectats, minimitzant així els inconvenients ocasionats per aquests canvis d’última hora en la programació.
Incidències ferroviàries per la tempesta elèctrica
La situació més crítica es va viure en la línia ferroviària que connecta Barcelona amb Saragossa, on un total de 50 viatgers van quedar atrapats durant aproximadament set hores en un tren regional exprés. L’incident va començar al voltant de les 13:20 hores, quan una forta tempesta elèctrica va provocar danys a la catenària després de l’impacte d’un llamp. El comboi va quedar completament paralitzat, sense possibilitat de continuar la marxa.
Les tasques d’evacuació van resultar complexes a causa de la ubicació del tren i les persistents condicions meteorològiques adverses. Finalment, els serveis d’emergència van aconseguir completar l’evacuació de tots els passatgers a les 20:55 hores, després d’una espera que es va prolongar durant tota la tarda. Les autoritats ferroviàries han iniciat una investigació per avaluar els danys causats en la infraestructura i determinar les mesures necessàries per evitar situacions similars en el futur.
Alerta hidrològica a la província de Lleida
Mentrestant, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va emetre un comunicat advertint sobre el risc d’"avingudes sobtades en barrancs i petits afluents" a la província de Lleida. Aquesta situació es deu a les intenses precipitacions registrades en les últimes hores, que han saturat els cursos menors i augmentat considerablement el cabal de nombrosos cursos d’aigua a la zona.
Les autoritats hidràuliques han sol·licitat a la població que mantingui l’alerta també durant el dia d’avui, ja que les previsions meteorològiques indiquen que podrien continuar les precipitacions en determinades àrees. Es recomana especialment evitar el trànsit per zones pròximes a barrancs i cursos que habitualment romanen secs, ja que podrien experimentar sobtades crescudes amb escàs marge de reacció.