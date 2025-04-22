Les exportacions lleidatanes es frenen i reculen al febrer fins als 229,4 milions d'euros, un 9,5% menys
Les vendes d'oli d'oliva i de materials de construcció cauen a la meitat, mentre pugen les de carn i animals vius
Les exportacions de la província de Lleida van recular al febrer fins als 229,4 milions d'euros, un 9,5% menys que el mateix mes de l'any anterior. La davallada es deu a la caiguda de les exportacions de l'oli d'oliva, que han passat de 69,2 a 32 milions d'euros (-54%), i del grup de manufactures de foneria, ferro i acer, amb un 47% menys de vendes a l'exterior. Per contra, els sectors amb un millor comportament van ser el dels animals vius –sobretot el boví– amb un 127% més d'exportacions i 11,6 milions d'euros; el de la carn (+28% i 24,6 milions) i el dels sucs i conserves (+27% i 17,67 milions). Després del rècord exportador del 2024, entre gener i febrer les exportacions han reculat un 4% a Lleida respecte al mateix període de l'any passat.
Al febrer, les exportacions del grup de l'alimentació, les begudes i el tabac van recular un 14%, fins als 139,5 milions d'euros. Per la seva banda, les dels béns d'equip van retrocedir un 22,8% i es van quedar en els 21,4 milions d'euros, segons les dades que publica el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.
Pel que fa a les importacions, les empreses lleidatanes van comprar al febrer productes per un import de 158,2 milions d'euros, un 12% menys. Per tant, la diferència entre exportacions i importacions manté un saldo positiu de 71,2 milions d'euros en la balança comercial lleidatana.
Canvi de tendència
Si ens fixem en l'acumulat entre gener i febrer, les exportacions lleidatanes van sumar 446,2 milions d'euros, un 4% menys que en el mateix període del 2024. Els mals resultats del febrer han arrossegat els resultats a la baixa després d'un gener que es va tancar amb un increment de vendes del 2,5%. Els dos primers mesos de l'any les importacions van assolir els 315,8 milions d'euros (-2,5%), cosa que ha situat el saldo comercial en un resultat positiu de 130,3 milions.
Les vendes d'oli d'oliva van passar de 119,65 milions d'euros els mesos de gener i febrer del 2024, a 63,5 milions durant el mateix període d'aquest any (-47%). El més exportat, l'oli d'oliva verge extra, va comportar vendes per un import de 45,62 milions d'euros, un 42,5% menys. També destaca la davallada de vendes del grup de manufactures pedra i guix, que van passar d'11,8 a 6,46 milions d'euros (-45%). Per contra, van pujar les vendes de carn, fruita fresca, animals vius, i el grup de l'alfals, farratges i palla. En aquest últim cas, l'increment va ser del 113% i el volum de negoci va assolir els 16 milions d'euros.
Les vendes als EUA reculen un 41% al febrer
Pel que fa als països exportadors, al febrer les empreses lleidatanes van mantenir França com el principal destinatari dels seus productes, amb unes vendes que van assolir els 53,5 milions d'euros. El segon soci va ser Portugal, amb 17 milions d'euros. Les vendes a Itàlia es van reduir a la meitat respecte al febrer de l'any passat i es van quedar en 15,8 milions d'euros, mentre que els resultats amb el Marroc es van triplicar i van assolir un volum de negoci de 13 milions. El cinquè país destinatari de les exportacions lleidatanes va ser Alemanya, amb 10,7 milions d'euros; seguit d'Andorra, amb 9,4 milions; Polònia amb 7,95 milions i els Països Baixos amb 7,2 milions.
A les portes de l'esclat de la crisi aranzelària, al febrer les exportacions als Estats Units es van reduir un 41% i van passar dels 11,79 milions d'euros del febrer del 2024 als 6,94 milions. D'aquesta manera, aquest país va passar al febrer del cinquè al novè país en el rànquing de les exportacions lleidatanes, en comparació amb l'any anterior.