CCOO i UGT es mobilitzaran a Lleida l'1 de maig per defensar els drets adquirits i la reducció de la jornada laboral
Els sindicats reclamen un repartiment "més just" dels beneficis empresarials entre els treballadors
Els sindicats de CCOO i UGT fan una crida a la mobilització a Lleida en el marc de l'1 de maig per defensar els drets adquirits, exigir un repartiment "més just" dels beneficis empresarials entre els treballadors i reclamar la reducció de la jornada laboral. "Hem de protegir el que hem aconseguit des del sindicalisme donat el context actual" ha explicat el secretari general de CCOO de Lleida, Pere Sánchez. En la mateixa línia s'ha expressat el secretari general de la UGT, José Luis Aguilà, qui ha considerat que el sindicalisme "ara més que mai té la seva justificació". Sota el lema 'Protegir les conquestes i guanyar futur', la manifestació donarà el tret de sortida a la plaça del Treball a les 12h i finalitzarà a la plaça Paeria.
L'augment de l'extrema dreta és una de les raons per les quals els sindicats han vist la necessitat de protegir els drets dels treballadors que s'han adquirit fins al moment. En aquest sentit, Sánchez ha considerat que les polítiques de Trump suposen "un atac" a la democràcia i al model europeu de benestar. "És un model amb moltes imperfeccions, però hi apostem amb una resposta coordinada", ha dit.
D'altra banda, els sindicats han defensat un increment dels salaris per repartir de manera "més justa" la riquesa, davant l'augment dels beneficis empresarials. "Han de repercutir sobre la classe treballadora", ha dit Sánchez, qui també ha destacat l'objectiu que es compleixi la reducció de la jornada laboral. D'altra banda, posar fi a la precarietat dels sectors altament feminitzats és una de les altres reivindicacions dels sindicats en el marc del dia del Treballador.
La manifestació de CCOO i UGT a Lleida en el marc de l'1 de maig començarà a les 12h a la plaça del Treball per fer camí cap a l'eix comercial i acabar a la plaça de la Paeria. Després d'una intervenció per part de l'organització, es convidarà als participants de la mobilització a un vermut.
"Hi ha bons professionals, però no bones feines"
Preguntats per la mancança de mà d'obra en determinats sectors a Lleida com el del metall, el transport o l'hostaleria, els sindicats han apuntat que les empreses cal que ofereixin condicions "de qualitat" als treballadors. "Les empreses han de tenir clar que les persones que hi volen treballar no ho poden fer amb les condicions que actualment ofereixen. Les exigències de la gent estan canviant", ha destacat Sánchez. Per la seva banda, Aguilà ha afegit que "cal establir un conveni amb acords de dignitat i respecte".
Contractació per la campanya de la fruita
D'altra banda, Sánchez i Aguilà han coincidit en el fet que hi haurà una afectació "important" en les contractacions previstes de temporers per la campanya de la fruita d'enguany després de la greu pedregada del passat dissabte. A falta d'una reunió per detallar l'afectació, Sánchez ha explicat que caldrà "estar amatents" per garantir unes condicions de vida "dignes" als temporers que s'hagin desplaçat per treballar a la campanya de la fruita i no trobin feina.