LABORAL
La marxa de l’1 de Maig a Lleida reivindicarà els drets aconseguits
La mobilització convocada per UGT i CCOO sortirà de la plaça del Treball a les 12 hores. La reducció de jornada i el repartiment de beneficis, entre les reclamacions
Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, fan una crida a mobilitzar-se als carrers de Lleida aquest Primer de Maig en defensa dels drets laborals que s’han aconseguit, enmig d’una situació de canvi i conflicte constant, i per aquells que encara s’han d’assolir, com la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals o un repartiment “més just dels beneficis empresarials” entre els treballadors a través de pujades salarials. Sota el lema Protegir les conquestes i guanyar futur, la marxa que recorrerà Lleida en motiu del Dia del Treballador partirà, com és habitual, des de la plaça del Treball a les 12 del migdia, baixarà per l’Eix Comercial i finalitzarà a la plaça de la Paeria. Després d’una intervenció per part dels organitzadors, es convidarà els participants de la mobilització a un vermut.
L’auge de l’extrema dreta és una de les raons per les quals els sindicats insisteixen en la necessitat de protegir els drets laborals aconseguits fins a la data. “Ara més que mai és necessari protegir el que s’ha aconseguit des del sindicalisme, atès el context actual”, va explicar el secretari general de CCOO de Lleida, Pere Sánchez, que va apuntar als “atacs no només contra l’economia, sinó contra la democràcia i el model europeu de benestar” que està portant a terme el president dels EUA, Donald Trump, a través de les seues polítiques. “Cal defensar els drets dels treballadors, els quals són els que fan que les empreses guanyin diners”, va afegir el secretari general d’UGT a Lleida, José Luis Aguilà.
Entre les reivindicacions d’ambdós sindicats de cara a la festivitat pel Dia del Treballador es troba també la d’acabar amb la precarietat laboral que pateixen, sobretot, aquells sectors més feminitzats, com les cuidadores o les netejadores. “No podem deixar ningú enrere”, va afirmar Sánchez.
Respecte a la falta de mà d’obra en determinats sectors a la demarcació, com el del metall, el transport o l’hostaleria, els sindicats van apuntar que els empresaris han d’oferir condicions “de qualitat” als treballadors. “Les empreses han de tenir clar que les persones que volen treballar no poden fer-ho amb les condicions que actualment ofereixen. Les exigències de la gent estan canviant”, va destacar el secretari de CCOO. Per la seua part, Aguilà va afegir que “cal establir un conveni amb acords de dignitat i respecte”.