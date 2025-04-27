Ocupació en màxims a Lleida però només el 59% té contracte fix a temps complet
Les dones continuen sent les que tenen més treballs per unes hores al dia o la setmana, per les càrregues de la cura familiar. Prop d’un de cada tres afiliats a la Seguretat Social supera els 50 anys
Dijous vinent se celebra el Dia del Treballador, una jornada amb llums i ombres a Lleida en l’anàlisi de la situació del mercat laboral. La bona notícia és que les comarques lleidatanes es troben en màxims d’afiliació a la Seguretat Social, amb 207.890 persones de mitjana el mes de març, que suposa un increment pràcticament de 4.700 respecte a les mateixes dates de l’any passat. D’ells, 32.564 són autònoms dels diferents sectors, als quals se n’afegeixen 4.074 del camp.
Tanmateix, a l’analitzar en detall la situació dels assalariats, els que cotitzen en el règim general, surt a la llum la precarietat o la falta d’estabilitat encara de moltes persones. En concret, dels 162.557 treballadors, no arriben a 96.000 els que tenen un contracte indefinit a temps complet, la qual cosa representa el 59 per cent del total del col·lectiu.
Així mateix, gairebé unes altres 23.100 persones tenen un contracte fix, però per unes hores al dia o a la setmana, sense arribar a la jornada “teòrica” de 40 hores. Al costat de la considerada contractació estable també es troben 10.643 lleidatans més fixos discontinus, un 6,52% del total. Aquest col·lectiu té un acord laboral fix amb una empresa, però només treballa en moments concrets. Pot ser des d’un empleat d’un hotel que completa la plantilla en moments de temporada alta o el treballador per a una central fructícola com a reforç de les cadenes d’envasament els mesos d’estiu.
En l’ocupació temporal a jornada completa es troben una mica més d’11.700 lleidatans (7% dels assalariats) i a temps parcial n’hi ha gairebé 3.300 (2%). Finalment hi ha gairebé 560 contractes d’aprenentatge i 15.084 que compten amb altres tipus d’acords laborals.
La radiografia de l’ocupació deixa, a més, que es manté un perfil “feminitzat” en el cas de l’ocupació a temps parcial, perquè continuen sent majoritàriament elles les que s’encarreguen de la cura de petits i grans de la família. Les lleidatanes ocupen 19.376 llocs de treball d’aquestes característiques davant de 9.209 homes.
A més, l’anàlisi també reflecteix la situació de la piràmide laboral a la província, que està molt envellida amb prop d’un de cada tres afiliats a la Seguretat Social, siguin assalariats o autònoms, amb edats superiors als 50 anys.
En concret, 23.325 veuen l’horitzó de la jubilació molt a prop, al superar els 60 anys, mentre que 24.641 estan entre els 55 i els 59 anys, i 28.940 superen el mig segle. El grup amb més afiliats se situa entre els 45 i els 49 anys i reuneix una mica més de 31.000 cotitzadors a la Seguretat Social a les comarques lleidatanes. Els més joves són els grups menys poblats, amb 3.177 entre els menors de 19 anys, 13.854 entre els que arriben a 24 anys, 17.314 han complert entre 25 i 29, i 19.054 han superat la trentena. Finalment, 21.350 tenen entre 35 i 39 anys.
En aquests moments, la província de Lleida compta amb els 207.889 afiliats a la Seguretat Social citats i el nombre de pensions contributives sumen 103.775. És a dir, que hi ha just dos contribuents per cada prestació pública.
Els sindicats criden a la mobilització
Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, criden a mobilitzar-se als carrers de Lleida aquest Primer de Maig en defensa dels drets laborals que s’han aconseguit, enmig d’una situació de canvi i de conflicte constant, i per aquells que encara s’han d’assolir, com ara la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals.
Mil set-cents accidents amb baixa en tres mesos
Les comarques de Lleida han acumulat fins al març 1.739 accidents laborals amb baixa, la majoria (1.724) lleus. Però dotze d’aquests han estat considerats com a greus i tres han estat mortals, la mateixa xifra de víctimes que en el primer trimestre de l’any passat.
Així consta en l’informe que acaba de fer públic la conselleria d’Empresa i Treball. S’han reduït els sinistres tant en global (-6,91%) com els lleus (-7,01%). Tanmateix, ha repuntat en un 9 per cent la sinistralitat de caràcter greu. Per sectors, els serveis acumulen el nombre més alt d’accidents (960), la qual cosa pot considerar-se normal, tenint en compte que aquest tipus d’activitats són les que acumulen més treballadors a la província. El segueix la indústria (367), la construcció (253) i l’agricultura (159). Els tres sinistres mortals s’han registrat en la indústria, la construcció i els serveis. Així mateix, la conselleria no registra en les seues estadístiques el cas d’un agricultor de Mollerussa mort a Miralcamp en un sinistre amb un tractor i una plataforma. L’home tenia 71 anys i aquest tipus de sinistres no es consideren accident laboral, però tampoc de trànsit.L’informe de la conselleria també analitza l’índex d’incidència d’accidents, és a dir, el nombre de sinistres per cada 100.000 afiliats. En el cas dels assalariats de Lleida se situa en 3.724, i en els autònoms cau a 1.431.
Canvis en el règim dels acomiadaments
Els sindicats majoritaris clamen per la modificació del règim d’acomiadament, i demanen una taula de diàleg social adaptant la legislació espanyola a l’europea de manera que acomiadar sigui “l’últim recurs de les empreses”. Demanen a la patronal negociar i evitar la inseguretat jurídica a treballadors i empreses.
El Govern central aprova les 37,5 hores
El Govern central preveu aprovar en la seua reunió de dimarts la reducció de la jornada laboral a les 37,5 hores setmanals. Després el text, amb el rebuig de la CEOE, passarà al Congrés, on no té assegurat el suport necessari per superar una votació. Només compta amb el suport dels partits més a l’esquerra.