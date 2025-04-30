Aquest és el preu mitjà dels vehicles utilitzats a Espanya
Els vehicles de segona mà registren un increment del 2% interanual en el primer trimestre de 2025, mentre que els models més antics experimenten una pujada superior al 39%
El mercat de cotxes d’ocasió a Espanya continua mostrant una tendència alcista, encara que amb certa moderació respecte a períodes anteriors. Segons revela l’últim Baròmetre de Coches.com publicat aquest dimecres, el preu mitjà dels vehicles utilitzats s’ha situat en 19.990 euros en finalitzar el primer trimestre de 2025, la qual cosa suposa un increment del 2% respecte al mateix període de l’any anterior.
Aquest creixement interanual, encara que significatiu, reflecteix una desacceleració en comparació amb les dades registrades en anys precedents. Durant el primer trimestre de 2024, la pujada va ser del 3,2%, mentre que el 2023 va assolir el 3,9%. Un patró que apunta cap a una progressiva estabilització en els preus, tot i que encara en territori positiu.
L’anàlisi detallada del mercat mostra comportaments dispars segons l’antiguitat dels vehicles. Els automòbils amb més de 15 anys de vida van experimentar l’increment més notable, amb una pujada del 39,3% en termes interanuals, situant el seu preu mitjà en 6.825 euros. La comparativa resulta encara més cridanera en constatar que aquests mateixos vehicles han augmentat el seu valor un 60,3% respecte al primer trimestre de 2023.
Comportament diferenciat segons l’antiguitat del vehicle
En contrast amb el significatiu encariment dels cotxes més veterans, els vehicles amb una antiguitat d’entre un i tres anys han registrat un increment molt més moderat. El preu mitjà d’aquests automòbils es va situar en 31.759 euros al tancament del primer trimestre, la qual cosa representa una pujada del 5,52% en els últims dotze mesos.
Coches.com contextualitza aquestes dades assenyalant que, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els preus dels automòbils nous només van augmentar un 1,2% l’últim any, xifra que se situa un punt percentual per sota de l’IPC general. Tanmateix, la plataforma destaca un fenomen particular: "Crida l’atenció que els preus de cotxes matriculats fa menys d’un any pugin de manera més acusada. El fet de ser vehicles d’entrega immediata els dona un valor diferencial amb què no compta el vehicle que es demana a fàbrica".
Carlos Blanco, conseller delegat de Coches.com, aporta context addicional a aquesta situació: "Les ofertes de vehicle nou en concessionari s’han incrementat, sobretot en cotxes endollables que les marques intenten matricular per evitar sancions de la Unió Europea, malgrat que al març s’ha retardat l’aplicació de les mateixes." Blanco també assenyala que l’arribada de noves marques, principalment xineses, està contribuint a intensificar la competència, ja que de moment no han traslladat els costos dels aranzels als seus preus finals.
Disparitat geogràfica en l’evolució de preus
L’estudi revela importants diferències territorials en l’evolució dels preus. La Comunitat Valenciana destaca com una de les regions on més s’ha encarit el vehicle utilitzat, amb un increment de l’11,05% fins assolir els 25.400 euros. La plataforma atribueix aquest fenomen als efectes de la Dana que va assolar la regió a finals d’octubre de 2024, provocant la pèrdua de nombrosos vehicles i, conseqüentment, un increment tant en les matriculacions de cotxes nous com en el preu dels utilitzats.
Altres comunitats autònomes que han experimentat pujades de dos dígits són Cantàbria (16,3%, fins els 27.900 euros), Astúries (12,24%, situant-se en 26.275 euros) i Galícia (11,42%, assolint els 23.900 euros). Aquest patró dibuixa una clara tendència alcista a tot el nord-oest peninsular.
En l’extrem oposat, diverses regions han registrat descensos en els preus mitjans respecte a l’any anterior. És el cas d’Aragó (-2,59%, amb un preu mitjà de 18.995 euros), Extremadura (-3,29%, situant-se en 20.600 euros) i Navarra (-4,08%, amb un valor mitjà de 21.725 euros). Les caigudes més pronunciades corresponen a les Illes Balears (-9,72%, amb un preu mitjà de 18.570 euros) i Castella-la Manxa (-11,34%, quedant en 16.490 euros).
De fet, segons destaca Coches.com, Castella-la Manxa i les Balears, juntament amb Madrid (que va experimentar un augment del 4,47% fins els 18.290 euros), presenten els preus més baixos de la península. La plataforma assenyala específicament el paper de Madrid com "el gran dinamitzador del mercat de cotxe d’ocasió".
Els cotxes més antics: un mercat en expansió
Un fenomen particularment rellevant és el comportament del mercat de vehicles amb més de 15 anys d’antiguitat. Aquest segment va concentrar 873.877 vendes durant 2024, el que representa un 41,3% del total del mercat d’ocasió i suposa un creixement de l’11% respecte a 2023.
Els preus d’aquests vehicles veterans només van experimentar descensos en tres comunitats autònomes: Navarra, País Basc i Cantàbria. En contrast, regions com Andalusia, Comunitat Valenciana i Galícia van registrar increments propers o superiors al 80%, una dada especialment significativa considerant que la majoria d’aquests automòbils manquen d’etiqueta mediambiental.
Quant als vehicles més recents, amb menys de tres anys d’antiguitat, destaquen les baixades de preus en comunitats com Navarra, Extremadura i Múrcia. Al contrari, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa són les regions on va resultar més costós adquirir un cotxe d’aquest tipus.
Quins factors influeixen en el preu dels cotxes utilitzats?
El comportament del mercat de vehicles d’ocasió respon a múltiples variables que interactuen de forma complexa. Entre els factors més determinants es troben la disponibilitat de cotxes nous i els terminis d’entrega, que en els últims anys s’han vist afectats per la crisi dels semiconductors i altres problemes a la cadena de subministrament global.
Així mateix, la normativa mediambiental juga un paper cada vegada més rellevant, generant una demanda més gran de vehicles amb etiquetes ecològiques a les grans ciutats, on les restriccions de circulació són més severes. Aquest fenomen contrasta amb l’encariment dels vehicles més antics, que podria explicar-se per la seua accessibilitat econòmica en un context d’inflació generalitzada.
Les catàstrofes naturals, com la Dana que va afectar la Comunitat Valenciana, també poden provocar alteracions significatives en mercats locals, en reduir bruscament l’oferta disponible. Finalment, l’entrada de nous fabricants, especialment asiàtics, està començant a modificar la dinàmica tradicional del mercat, introduint més competència en determinats segments.
Com afecta l’antiguitat del vehicle a la seua depreciació?
La depreciació dels vehicles segueix pautes relativament estables en condicions normals de mercat. Tradicionalment, un cotxe nou perd entre un 15% i un 20% del seu valor durant el primer any, i entre un 40% i un 60% després dels primers tres anys. Tanmateix, les dades de l’últim Baròmetre de Coches.com suggereixen una alteració d’aquest patró, amb una menor depreciació als vehicles més recents i una revalorització dels més antics.
Aquest comportament atípic podria estar relacionat amb la inflació general, els canvis en els hàbits de consum postpandèmia i les dificultats que ha experimentat la indústria automobilística per satisfer la demanda de vehicles nous. A mesura que aquests factors es vagin normalitzant, és previsible que els patrons de depreciació retornin gradualment a les seues dinàmiques històriques.
Cap a on es dirigeix el mercat de vehicles d’ocasió?
Les tendències actuals suggereixen una progressiva desacceleració en l’increment dels preus, que podria anticipar una estabilització del mercat en els pròxims trimestres. No obstant, les disparitats regionals i per segments continuaran sent significatives, reflectint les particularitats socioeconòmiques i regulatòries de cada territori.
El creixent protagonisme dels vehicles electrificats al mercat d’ocasió, encara incipient però en constant expansió, introduirà noves variables en l’equació. L’evolució tecnològica de les bateries, els canvis en la fiscalitat i el desenvolupament de la infraestructura de recàrrega seran factors determinants per a aquest segment emergent.
En qualsevol cas, el mercat de vehicles d’ocasió continuarà representant una alternativa fonamental per a molts compradors, especialment en un context econòmic marcat per la incertesa i la recerca d’opcions que ofereixin la millor relació qualitat-preu.