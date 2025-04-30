Competència autoritza l’opa del BBVA al Sabadell i deixa l’operació en mans del govern
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat aquest dimecres, amb compromisos, la possible compra del Banc Sabadell pel BBVA, el que obre la porta que el Govern pugui opinar sobre aquesta operació i fins i tot endurir les condicions per dur-la a terme.
Després d’una llarga reunió que ha acabat passades les 19.30 hores, la Sala de Competència, formada per cinc membres, entre ells la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha donat llum verda al dictamen per unanimitat, sense cap vot particular, segons han informat EFE fonts pròximes al procés.
Com a Competència subordina l’operació al compliment de compromisos o condicions, la seua resolució no és ferm fins que el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, hagi resolt no elevar el tema al Consell de Ministres.
Atesa l’oposició del govern a l’operació des d’un primer moment, es dona per descomptat que el titular d’Economia decidirà elevar la qüestió al Consell de Ministres en el termini de quinze dies que recull la norma