AGRICULTURA
Ordeig destinarà 30 milions a afectats de la pedra i a sistemes antigranís i antigelada
Dins de l’ampliació de crèdit pactada pel Govern i que ha de ratificar el Parlament. Preveu també suport per a les cooperatives que es veuen afectades pel descens de la producció
La conselleria d’Agricultura, que dirigeix Òscar Ordeig, destinarà 30 milions d’euros als afectats per la pedra, d’una banda, i a plans de suport per a la instal·lació de xarxes contra el granís i sistemes per protegir els cultius de les gelades, d’una altra. Així ho va explicar ahir Ordeig en una entrevista que SEGRE publicarà completa diumenge. Aquesta partida s’emmarca en el segon suplement de crèdit –de 1.301 milions d’euros– aprovats aquesta setmana pel Consell Executiu després d’un pacte amb ERC i comuns i que ha de ratificar el Parlament.
Òscar Ordeig va indicar que la conselleria està treballant amb les organitzacions agràries i amb la patronal de la fruita catalana, Afrucat, per definir el pla i va llançar diversos missatges. El primer és el de la protecció. Va insistir que “és necessari que Catalunya augmenti en els propers anys les hectàrees protegides amb xarxes antipedra i sistemes contra les gelades, en infraestructura”. Cal encara definir el capital, d’aquests 30 milions, que es destinarà a aquest capítol i altres extrems, com també quin serà el percentatge de xarxes a finançar i com es materialitzarà. El segon missatge que va voler llançar el conseller es refereix als ajuts a fons perdut per als agricultors afectats per les tempestes de pedra. Tindran un import més gran aquells que no van tenir temps de fer l’assegurança complementària, va explicar el màxim responsable de la política agrària. També hi haurà una partida econòmica per a les centrals i cooperatives afectades i amb descens de producció. Així mateix, va voler destacar l’“exigència i cooperació màxima amb Agroseguro perquè faci els peritatges i els pagaments al més ràpid possible”. També preveu crèdits de l’Institut Català de Finances bonificats.
“El missatge és que el sector és important per al país i davant de les adversitats el Govern és a peu de finca i no només per atendre les dificultats urgents sobrevingudes, sinó avançant-nos al treball que hem de fer en els propers anys. Presentarem un pla plurianual per a instal·lació de xarxes antipedra”, va destacar.
La renda agrària de l’any passat se situa al primer lloc de la sèrie dels darrers 18 anys si no es té en compte la inflació. La renda deflactada (tenint en compte la inflació) és la sisena millor dels últims quinze anys.
Òscar Ordeig va celebrar l’augment de la renda agrària per segon any consecutiu, després de “dos anys desastrosos, en els quals es van posar en risc i van desaparèixer algunes explotacions viables per culpa de la tempesta perfecta”. Tanmateix, va cridar l’atenció que la renda agrària es troba estancada des de fa vint anys i que, per “trencar” aquesta tendència, es necessiten “més i millors inversions” que permetin als productors estabilitzar les produccions i ser menys dependents dels augments de preus.
La renda agrària repunta un 22,7% i assoleix els 2.260 milions
La renda agrària catalana va créixer el 2024 per segon any consecutiu i es va situar en 2.260 milions d’euros, després d’augmentar en un 22,7%. Aquest increment de 419 milions es deu a la recuperació després d’uns pèssims 2021 i 2022 pels efectes de les gelades i la sequera i les restriccions de reg, segons va explicar ahir el conseller Ordeig a la cooperativa de l’Albi.
Els resultats es van veure afavorits, a més, per una estabilització dels preus i la contenció dels costos, des de l’energia fins als pinsos passant pels fertilitzants, per posar alguns exemples. Com va publicar SEGRE al març, la producció agrícola va créixer un 11,64%, mentre que el valor de la ramadera va recular un 5,96% en bona mesura per la baixada del preu del porcí després d’un històric 2023 en què va trencar tots els rècords fins aquell moment.