LABORAL
Pimec recolza la proposta de permetre treballar sensepapers
El govern de la Paeria de Lleida va posar sobre la taula la iniciativa. Afirma que ajudaria a pal·liar la falta de mà d’obra
Fa temps que Pimec Lleida defensa que és necessari buscar una solució per pal·liar la falta de mà d’obra que pateixen molts sectors a la província, com el del metall, l’hostaleria o el del transport, i és per això que veu amb bons ulls la proposta posada sobre la taula pel Govern de Fèlix Larrosa de crear un cens únic de temporers sensepapers perquè aquests puguin treballar en campanyes puntuals, una iniciativa que ja ha presentat al Govern central.
Aquest mateix mes de maig entrarà en vigor el reglament d’estrangeria que simplifica els requisits per regularitzar migrants i l’objectiu d’aquesta mesura seria poder acreditar les capacitats de les persones que estan residint ja a Espanya i que no tenen permisos administratius, per poder encaixar el seu perfil als sectors demandants de treball. “Contractar les persones en origen és una solució que moltes empreses estan portant a terme ara mateix, però és un procés lent i l’alternativa que proposa la Paeria ho podria agilitzar i això és una cosa que el teixit productiu de la demarcació fa molt temps que reclama”, va defensar ahir el líder de la patronal de les mitjanes i petites empreses a Lleida, Borja Solans. En aquest sentit, va defensar que la mesura hauria de venir acompanyada de mecanismes que facilitessin la integració d’aquestes persones, i també de plans formatius per adequar els seus perfils a les sol·licituds de plantilla que exigeixen les empreses lleidatanes. “La integració social és clau per garantir una convivència harmoniosa”, va asseverar Solans, que també va afirmar que serà feina de la classe política buscar un “equilibri” en aquesta normativa perquè no “provoqui un efecte crida”.
Segons va afirmar el Govern lleidatà, la idea és acompanyar el cens amb plans de formació, d’integració i de mobilitat laboral que permeti als immigrants concatenar campanyes, com les agràries, de tal manera que poguessin estar treballant nou mesos i passar-ne uns altres tres al seu país d’origen.