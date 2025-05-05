El govern espanyol obrirà dimarts una consulta pública abans de decidir sobre l'opa del BBVA al Sabadell
Sánchez vol recollir l'opinió de ciutadans, associacions i organitzacions per poder fer una valoració "amb garanties"
El govern espanyol obrirà dimarts una consulta pública abans de decidir sobre l'opa del BBVA al Sabadell. Així ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant el seu discurs inaugural al Cercle d'Economia. El president ha assegurat que volen prendre una decisió "amb garanties" i, per això, volen recollir l'opinió de ciutadania, associacions i organitzacions. El president del govern espanyol ha subratllat que la seva intenció i desig és que les empreses espanyoles "creixin i guanyin volum i competitivitat" però ha apuntat que això ha de ser "sempre que beneficiï l'interès comú dels ciutadans".
Sánchez ha recordat que després de l'informe de la CNMC sobre l'opa del BBVA al Sabadell el següent pas és que el govern espanyol decideixi si eleva l'operació al Consell de Ministres per a valorar-la. Per a fer-ho té 15 dies hàbils, i Sánchez ha decidit obrir aquesta consulta pública en aquest termini.