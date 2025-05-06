BANCA
El Govern central anuncia una consulta pública sobre l’opa del BBVA
L’opinió d’entitats, ciutadans i empreses servirà per prendre la decisió amb “garanties”, afirma Sánchez. Les patronals, contràries a l’operació, la celebren
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va aprofitar ahir la seua intervenció en la reunió anual del Cercle d’Economia a Barcelona per anunciar una consulta pública que contribuirà a informar la seua decisió sobre l’opa hostil llançada pel BBVA sobre el Banc Sabadell, un procediment inèdit per a operacions d’aquest tipus. L’opa ha rebut el vistiplau de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i l’Executiu compta ara amb un termini de 15 dies hàbils per elevar l’operació al Consell de Ministres i analitzar si endureix les condicions imposades pel regulador, en el seu cas atenent criteris d’interès general. L’opa, que es va llançar fa gairebé any, va acaparar l’atenció de la reunió del Cercle, en la qual el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el del BBVA, Carlos Torres, van tenir ocasió de mantenir una breu trobada.
En la seua intervenció, Sánchez va subratllar que el seu objectiu a l’analitzar l’eventual fusió entre el BBVA i el Sabadell és ajudar que les empreses creixin en “volum i competitivitat”. Les opinions expressades per organitzacions, ciutadans i associacions serviran perquè l’Executiu prengui la seua decisió “amb totes les garanties”, va asseverar el president.
L’oferta als accionistes del Sabadell llançada pel BBVA va provocar des de l’inici el rebuig de més de 70 entitats, inclosos sindicats, patronals i cambres de comerç.
Durant la trobada d’ahir, tant el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, com el de Pimec, Antoni Cañete, van valorar de manera positiva la consulta anunciada pel Govern estatal. “Apel·lant a l’interès general i territorial és possible que pugui paralitzar-se aquesta operació”, va afirmar Sánchez Llibre, que assegura que si l’opa prospera es perdran 70.000 milions en crèdits a les petites i mitjanes empreses. Per la seua part, Cañete va destacar que l’informe de la CNMC sobre l’operació revela que, si prospera l’opa, a Catalunya i les Balears es produiria una situació de “no-competència”, amb la qual cosa les pimes perdrien el seu “oxigen”
Per la seua part, la vicepresidenta de la Comissió Europea per a la Transició, Teresa Ribera, va assenyalar que l’existència d’“un o dos grans gegants estatals” pot generar “un efecte indesitjat” en els consumidors.
Torres afirma que “respecten” la mesura i Oliu la veu “positiva”
El president del BBVA, Carlos Torres, va expressar ahir el “màxim respecte” per decisions com la del Govern central, mentre que el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va valorar la consulta anunciada com a “positiva” per a l’entitat. En la reunió anual del Cercle d’Economia, Torres va afirmar que les condicions que ha acordat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per donar llum verda a l’operació “afavoreixen la inclusió social, la cohesió territorial i el crèdit a pimes i autònoms”, especialment a Catalunya. Oliu, per la seua part, al ser qüestionat per l’obertura de la consulta pública, es va limitar a afirmar que ho veu com una cosa “positiva”. L’Associació d’Accionistes Minoritaris del Sabadell va considerar una “molt bona notícia” l’anunci. “Ha parlat d’opa hostil, que és una manera de definir una opa no habitual en el sistema financer espanyol”, va remarcar el seu president, Jordi Casas.