BANCA
Economia activa la consulta sobre l’opa al Sabadell
El ministeri d’Economia va obrir ahir la consulta pública sobre criteris d’interès general per l’oferta pública d’adquisició (opa) del BBVA al Banc Sabadell, que es farà mitjançant un formulari, que es podrà omplir fins al proper 16 de maig.
Des de Barcelona, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va assegurar que el procediment anunciat la vigília pel president, Pedro Sánchez, està “totalment alineat amb la legislació vigent” i va considerar que és una “bona pràctica” que l’Executiu central tornarà a utilitzar si es torna a produir un escenari similar.
Aquesta iniciativa, va explicar en un comunicat el departament que dirigeix Cuerpo, és “respectuosa” amb el procediment, terminis i amb les competències de totes les institucions involucrades en el procés. Igual com en altres consultes públiques, hi podran participar aquells ciutadans, organitzacions, associacions i agents econòmics que es puguin veure afectats per l’operació omplint un qüestionari al mateix web del ministeri d’Economia.
La informació obtinguda en aquest procés no resultarà vinculant, però servirà a l’Executiu central per comptar “la valoració més completa possible” sobre l’operació, va recalcar el ministre, que va detallar que comptarà amb un termini fins el 27 de maig per prendre la seua decisió.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir que la consulta anunciada pel Govern respecte de l’opa del banc dirigit per Carlos Torres sobre l’entitat catalana de Josep Oliu, és una “frivolitat” i un procediment que s’“aparta de la llei”.