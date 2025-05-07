Endesa duplica els beneficis durant el primer trimestre fins als 583 milions
El conseller delegat reclama “revisar la fiscalitat de l’energia nuclear per garantir la seva viabilitat econòmica”
Endesa va multiplicar per dos els beneficis entre gener i març d’enguany, i els va situar en els 583 milions d’euros. Els ingressos de l’elèctrica en aquest període van arribar a 5.899 milions, un 6,3% més respecte al mateix període l’any passat. Pel que fa al resultat brut d’explotació (ebitda) es va situar en 1.431 milions, un 33,2% interanual més. La companyia destaca que “la necessitat de noves inversions en xarxes serà enorme”, amb una “creixent competència” pels recursos financers. En aquesta línia, el conseller delegat d’Endesa, José Bogas, insta a “revisar la fiscalitat de l’energia nuclear per garantir la seva viabilitat econòmica” amb la voluntat que pugui “proporcionar seguretat de subministrament en els pròxims anys”.
Bogas sosté que per aconseguir la reindustrialització a l’Estat cal “una xarxa robusta i resilient, cosa que requereix d’inversions significatives, juntament amb una remuneració justa”.
Quant al deute brut, Endesa apunta que es manté “estable” respecte al tancament de l’exercici del 2024, amb 10.500 milions. Per la seva part, el deute financer net va pujar un 9% en comparació amb el tancament de l’any passat, fins a 10.200 milions.
La companyia justifica els resultats dels tres primers mesos de l'any per, entre altres raons, “el bon comportament” del marge del gas, a la desaparició de l’impost extraordinari de societats de l’1,2% i “a la bona evolució dels negocis liberalitzats” com ara la generació i la comercialització.
D’altra banda, la multinacional avisa que “la inestable situació geopolítica” va provocar la crescuda dels preus de les matèries primeres i això es va sumar “a l’alta volatilitat” pels preus del 'pool' elèctric. En aquest sentit, va situar l’import mitjà en els 85 euros el MWh, un 90% més que en el primer trimestre del 2024.