L’hostaleria de Lleida busca treballadors qualificats per a l’estiu: "és fonamental buscar treballadors experimentats"
De moment encara no està coberta la necessitat de personal per a la temporada estival
El sector hoteler de Lleida ha iniciat la recerca del personal necessari per atendre la campanya estival. El gerent de la federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, va apuntar que el principal problema és la falta de personal qualificat i amb experiència.
“És fonamental buscar treballadors experimentats per assumir més responsabilitats, des de caps de cuina fins a encarregats de cambrers en hotels, càmpings, cuines o sales”, va dir. Va afegir que de moment encara no està coberta la necessitat de personal per a la temporada estival malgrat que “és aviat i que d’aquí a pocs dies ja tindrem una fotografia més real”. Va insistir en l’escassetat de trobar professionals per cobrir la demanda. La situació de Lleida no és tan precària com la de les zones de costa, on hi ha més problemes