BANCA
El Banc Sabadell destaca el “rebuig general” a l’opa
Augmenta el benefici fins al març un 58% i arriba a 486 milions. BBVA critica que la de CaixaBank no generés tanta polèmica
El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va afirmar ahir que l’oferta pública d’adquisició (opa) de BBVA sobre l’entitat catalana “continua descarrilada” a causa de quese manté un “rebuig generalitzat”. El CEO va avançar que no només existeix un “rebuig generalitzat” per part dels actors econòmics, sinó que l’acció de BBVA “ha perdut valor per ser moneda de canvi” en l’operació. González-Bueno va fer aquestes declaracions després de la presentació dels resultats del primer trimestre, durant el qual el banc va augmentar el seu beneficis net un 58,6% interanual, fins a assolir els 489 milions d’euros, impulsat per l’evolució de l’activitat comercial, la millora de la qualitat dels actius i un descens de les provisions.
En un moment en què el banc prova de guanyar atractiu davant dels seus accionistes, per la possibilitat que hagin de decidir si accepten el canvi de títols proposat pel BBVA, el Sabadell va anunciar també que ja que en el primer trimestre ha generat capital a més velocitat de l’anunciada dedicarà aquest any 100 milions d’euros més a retribucions.
En total, la distribució prevista amb càrrec als resultats d’aquest 2025 serà de 1.300 milions d’euros entre dividends en efectiu i recompres d’accions.
Davant de l’oposició a l’operació, el country manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va lamentar que l’opa de CaixaBank anys enrere no causés “tant enrenou mediàtic” malgrat crear l’entitat financera més gran d’Espanya, i va garantir que la que ells plantegen sobre el Sabadell té compromisos i va defensar, sobretot, les condicions promeses a les pimes.