PIMEC
“Els de les pimes són grans empresaris de firmes petites”
La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec va inaugurar ahir la seua renovada seu de Barcelona després de les obres que s’han allargat durant quatre anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa; i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hi van assistir i van agrair el “sentit institucional” de l’organització. El president de Pimec, Antoni Cañete, va reivindicar els propietaris de les pimes: “Són grans empresaris d’empreses petites”, va asseverar.